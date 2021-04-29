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    Божович – об «Амкаре»: «Если поступит предложение, я обязательно соглашусь»

    Бывший главный тренер «Амкара» Миодраг Божович выразил готовность вернуться в пермский клуб.

    – ФК «Амкар» возвращается в российский футбол, можете представить, что руководство когда-нибудь снова пригласит вас на пост главного тренера?

    – Да, я очень рад, что «Амкар» вернулся в российский футбол. Если поступит предложение, я обязательно соглашусь и всегда скажу им: да.

    – Поступали ли вам предложения от других клубов?

    – Да, были предложения из Европы, но меня не устраивали условия. К сожалению, не могу сказать от каких-клубов именно поступали предложения, но это были клубы не из России.

    Но мне кайфово смотреть чемпионат России. Очень классная картинка, болельщики на трибунах. Очень выделяется это все. Нам в первую очередь важно возвращение болельщиков на трибуны.

    • Божович возглавлял «Амкар» в сезоне-2008, а также с сентября 2011-го по июнь 2012-го года.
    • С пермской командой тренер доходил до финала Кубка России и финишировал на четвертом месте в чемпионате.
    • В начале апреля стало известно о возрождении «Амкара». Клуб намерен участвовать в первенстве ПФЛ сезона-2021/22.

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    Источник: Sport24

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    29.04.2021 22:58
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