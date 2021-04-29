Божович – об «Амкаре»: «Если поступит предложение, я обязательно соглашусь»

Бывший главный тренер «Амкара» Миодраг Божович выразил готовность вернуться в пермский клуб.

– ФК «Амкар» возвращается в российский футбол, можете представить, что руководство когда-нибудь снова пригласит вас на пост главного тренера?

– Да, я очень рад, что «Амкар» вернулся в российский футбол. Если поступит предложение, я обязательно соглашусь и всегда скажу им: да.

– Поступали ли вам предложения от других клубов?

– Да, были предложения из Европы, но меня не устраивали условия. К сожалению, не могу сказать от каких-клубов именно поступали предложения, но это были клубы не из России.

Но мне кайфово смотреть чемпионат России. Очень классная картинка, болельщики на трибунах. Очень выделяется это все. Нам в первую очередь важно возвращение болельщиков на трибуны.