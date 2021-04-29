AS: Карвахаль пропустит концовку сезона из-за травмы в матче с «Челси»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль получил мышечную травму в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Челси» (1:1).

По информации AS, футболист пропустит все оставшиеся матчи до конца сезона. 29-летний защитник может восстановиться к потенциальному финалу Лиги чемпионов, но точно не сыграет в нем, потому что не успеет набрать форму.