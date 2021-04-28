Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тарасов: «Выхожу на пик формы. Не представляете, как я соскучился по футболу!»

Тарасов: «Выхожу на пик формы. Не представляете, как я соскучился по футболу!»

28 апреля 2021, 13:59
5

Бывший полузащитник «Рубина» и «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о своем будущем.

«Вы не представляете, как я соскучился по футболу! За 15 лет карьеры в футболе, я никогда не имел такого желания выйти на поле, как сейчас.

Каждый раз, когда я общаюсь со своими друзьями из «Локо», «Рубина» и других клубов, у меня внутри все переворачивается. Я хочу снова оказаться на поле. Снова почувствовать дух победы!

Последние дни из прессы в инстаграм на меня льeтся много хейта. Мол, пора завязывать с футболом. Что я засиделся, потерял форму и стал блогером. Будь это правдой, я бы не тренировался по 4-5 часов в день.

Сейчас я выхожу на пик формы. И жду момента, чтобы выйти на поле и не словом, а делом доказать это! Я хочу побеждать!

И больше всего мне придаeт сил ваша поддержка! Те люди, кто за годы общения стали мне родными. Я вижу ваши комментарии и читаю сообщения в личку. Спасибо вам за то, что вы со мной!» – написал Тарасов в инстаграме.

  • Последним клубом Тарасова был «Рубин».
  • Он покинул казанский клуб в декабре в связи с истечением срока контракта.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Дмитрия Тарасова
Россия. Премьер-лига Тарасов Дмитрий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1619609617
Пик формы сколько будет длиться, да и удаления с твоей игрой не заставят себя ждать.. В ГД что все места уже заняты или там деревянные совсем, уже не нужны???
Ответить
САДЫЧОК
1619610607
Тарасов слабый футболист и человек дерьмо !
Ответить
Mister_Tomsk
1619615012
походу бабки кончаются, видимо последние на ролик пустил) пиарщик))
Ответить
житель СПб
1619631931
А что? И в Роторе, и в Тамбове нужны футболисты! Правда, недорого... Но ведь это не главное для Тарасова, так ведь?
Ответить
zigbert
1619691335
До сих пор не пойму, зачем его брали в Рубин?
Ответить
Главные новости
Пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
23:34
1
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
22:48
6
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
22:19
4
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
22:07
8
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
22:02
22
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
21:59
1
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
21:35
3
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
1
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
10
Все новости
Все новости
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
23:21
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
23:06
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
22:29
3
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
21:59
1
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
21:35
3
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
1
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
10
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
20:24
7
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
36
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:31
2
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
53
Позиция агента Дивеева об удалении игрока в Воронеже
19:21
8
Фанаты «Спартака» отреагировали на сомнительную победу «Зенита» в Воронеже
19:13
4
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
24
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо»: 29 августа 2026
18:49
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
12
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
9
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
16
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
28
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+