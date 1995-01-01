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    Тарасов: «Выхожу на пик формы. Не представляете, как я соскучился по футболу!»

    Бывший полузащитник «Рубина» и «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о своем будущем.

    «Вы не представляете, как я соскучился по футболу! За 15 лет карьеры в футболе, я никогда не имел такого желания выйти на поле, как сейчас.

    Каждый раз, когда я общаюсь со своими друзьями из «Локо», «Рубина» и других клубов, у меня внутри все переворачивается. Я хочу снова оказаться на поле. Снова почувствовать дух победы!

    Последние дни из прессы в инстаграм на меня льeтся много хейта. Мол, пора завязывать с футболом. Что я засиделся, потерял форму и стал блогером. Будь это правдой, я бы не тренировался по 4-5 часов в день.

    Сейчас я выхожу на пик формы. И жду момента, чтобы выйти на поле и не словом, а делом доказать это! Я хочу побеждать!

    И больше всего мне придаeт сил ваша поддержка! Те люди, кто за годы общения стали мне родными. Я вижу ваши комментарии и читаю сообщения в личку. Спасибо вам за то, что вы со мной!» – написал Тарасов в инстаграме.

    • Последним клубом Тарасова был «Рубин».
    • Он покинул казанский клуб в декабре в связи с истечением срока контракта.

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    Источник: инстаграм Дмитрия Тарасова

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6704

      САДЫЧОК 1 час назад

      Тарасов слабый футболист и человек дерьмо !

      0
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      Рейтинг: +46920

      portero 1 час назад

      Пик формы сколько будет длиться, да и удаления с твоей игрой не заставят себя ждать..
      В ГД что все места уже заняты или там деревянные совсем, уже не нужны???

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