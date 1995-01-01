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    Тухель: «Результат разочаровал. «Челси» не позволил «Реалу» ничего, кроме гола со стандарта»

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ничью с «Реалом» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

    «Мы начали матч очень и очень хорошо, играли агрессивно и без брака. Мы должны были выигрывать первый тайм. Мы этого заслуживали. У нас было много моментов, много полумоментов, не хватило точности последнего паса, который помог бы создать еще больше возможностей для взятия ворот.

    К сожалению, они забили со «стандарта». Но больше мы ничего не позволили создать сопернику. Результат первого тайма слегка разочаровывал, поэтому важно, что мы сохранили спокойствие и не потеряли концентрацию. К концу матча скорости упали, мы потеряли в агрессии, вы могли видеть, что мы подустали и смирились с ничьей.

    Мы могли выиграть первый тайм, если бы чуть поддавили и сыграли увереннее. Эта победа была бы заслуженной. Но этого не случилось. Нужно принять эту ничью и постараться выиграть следующий матч», – сказал Тухель.

    • «Реал» ни разу в истории не побеждал «Челси», проиграв в двух матчах и дважды сыграв вничью
    • Ответная игра пройдет 5 мая в Лондоне.

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    Источник: сайт УЕФА

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