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  • Тухель: «Результат разочаровал. «Челси» не позволил «Реалу» ничего, кроме гола со стандарта»

Тухель: «Результат разочаровал. «Челси» не позволил «Реалу» ничего, кроме гола со стандарта»

28 апреля 2021, 00:52
2

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ничью с «Реалом» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы начали матч очень и очень хорошо, играли агрессивно и без брака. Мы должны были выигрывать первый тайм. Мы этого заслуживали. У нас было много моментов, много полумоментов, не хватило точности последнего паса, который помог бы создать еще больше возможностей для взятия ворот.

К сожалению, они забили со «стандарта». Но больше мы ничего не позволили создать сопернику. Результат первого тайма слегка разочаровывал, поэтому важно, что мы сохранили спокойствие и не потеряли концентрацию. К концу матча скорости упали, мы потеряли в агрессии, вы могли видеть, что мы подустали и смирились с ничьей.

Мы могли выиграть первый тайм, если бы чуть поддавили и сыграли увереннее. Эта победа была бы заслуженной. Но этого не случилось. Нужно принять эту ничью и постараться выиграть следующий матч», – сказал Тухель.

  • «Реал» ни разу в истории не побеждал «Челси», проиграв в двух матчах и дважды сыграв вничью
  • Ответная игра пройдет 5 мая в Лондоне.

Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Челси Тухель Томас
Комментарии (2)
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Cules2013
1619587852
У Челси хорошие шансы на финал. Не считал Тухеля слабым тренером, но и откровенным топом, как некоторые - тоже. Но его работа в Челси показывает, что он действительно очень сильный тренер. В короткие сроки даёт серьёзный результат. Хотя и стоит признать, что почву после себя Лэмпард оставил плодородную. Томас отнюдь не на развалины пришёл. Просто Фрэнки не хватило опыта и где-то таланта. В его возрасте это ожидаемо.
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portero
1619601333
Челси сам запарывал свои перспективные контратаки неудачными пасами в завершающей стадии... может конечно дождь и мокрое поле мешали командам....
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