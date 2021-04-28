Тухель: «Результат разочаровал. «Челси» не позволил «Реалу» ничего, кроме гола со стандарта»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ничью с «Реалом» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы начали матч очень и очень хорошо, играли агрессивно и без брака. Мы должны были выигрывать первый тайм. Мы этого заслуживали. У нас было много моментов, много полумоментов, не хватило точности последнего паса, который помог бы создать еще больше возможностей для взятия ворот.

К сожалению, они забили со «стандарта». Но больше мы ничего не позволили создать сопернику. Результат первого тайма слегка разочаровывал, поэтому важно, что мы сохранили спокойствие и не потеряли концентрацию. К концу матча скорости упали, мы потеряли в агрессии, вы могли видеть, что мы подустали и смирились с ничьей.

Мы могли выиграть первый тайм, если бы чуть поддавили и сыграли увереннее. Эта победа была бы заслуженной. Но этого не случилось. Нужно принять эту ничью и постараться выиграть следующий матч», – сказал Тухель.