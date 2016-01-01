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    Ларссон – об интересе «Боруссии»: «Мне льстит это»

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал информацию о заинтересованности дортмундской «Боруссии» в его услугах.

    «Всегда приятно, когда твоe имя упоминается в контексте таких больших клубов, но я не хочу много об этом говорить. Этим занимается мой агент, но понятно, что мне льстит такой интерес.

    Я должен обсудить своe будущее с клубом. Посмотрим, захотят они меня продать или предпочтут оставить. У нас ещe не было разговора на эту тему.

    Если поступит привлекательное предложение, нужно будет его выслушать и рассмотреть. Но я также очень хорошо преуспеваю и в «Спартаке», – сказал швед.

    • Рыночная стоимость Ларссона – 11 миллионов евро.
    • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2023 года.
    • В текущем сезоне форвард забил 13 голов и сделал 5 ассистов в 27 матчах.

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    Источник: Fotbollskanalen

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