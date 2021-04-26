Ларссон – об интересе «Боруссии»: «Мне льстит это»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал информацию о заинтересованности дортмундской «Боруссии» в его услугах.

«Всегда приятно, когда твоe имя упоминается в контексте таких больших клубов, но я не хочу много об этом говорить. Этим занимается мой агент, но понятно, что мне льстит такой интерес.

Я должен обсудить своe будущее с клубом. Посмотрим, захотят они меня продать или предпочтут оставить. У нас ещe не было разговора на эту тему.

Если поступит привлекательное предложение, нужно будет его выслушать и рассмотреть. Но я также очень хорошо преуспеваю и в «Спартаке», – сказал швед.