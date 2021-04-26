Ларссон – об интересе «Боруссии»: «Мне льстит это»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал информацию о заинтересованности дортмундской «Боруссии» в его услугах.
«Всегда приятно, когда твоe имя упоминается в контексте таких больших клубов, но я не хочу много об этом говорить. Этим занимается мой агент, но понятно, что мне льстит такой интерес.
Я должен обсудить своe будущее с клубом. Посмотрим, захотят они меня продать или предпочтут оставить. У нас ещe не было разговора на эту тему.
Если поступит привлекательное предложение, нужно будет его выслушать и рассмотреть. Но я также очень хорошо преуспеваю и в «Спартаке», – сказал швед.
- Рыночная стоимость Ларссона – 11 миллионов евро.
- Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2023 года.
- В текущем сезоне форвард забил 13 голов и сделал 5 ассистов в 27 матчах.
Источник: Fotbollskanalen