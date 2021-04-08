Goal: «Боруссия» Д видит в Джордане Ларссоне замену Холанду

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон заинтересовал дортмундскую «Боруссию», утверждает Goal.com.
По информации источника, немецкий клуб рассматривает кандидатуру 23-летнего футболиста в качестве замены для Эрлинга Холанда, который может уйти по окончании сезона.
Также на шведа претендует «Вест Хэм».
- Рыночная стоимость Ларссона – 9 миллионов евро.
- Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2023 года.
- В текущем сезоне форвард забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 24 матчах.
Источник: Goal.com