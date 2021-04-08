Goal: «Боруссия» Д видит в Джордане Ларссоне замену Холанду

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон заинтересовал дортмундскую «Боруссию», утверждает Goal.com.

По информации источника, немецкий клуб рассматривает кандидатуру 23-летнего футболиста в качестве замены для Эрлинга Холанда, который может уйти по окончании сезона.

Также на шведа претендует «Вест Хэм».