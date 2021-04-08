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Goal: «Боруссия» Д видит в Джордане Ларссоне замену Холанду

8 апреля 2021, 12:48
5

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон заинтересовал дортмундскую «Боруссию», утверждает Goal.com.

По информации источника, немецкий клуб рассматривает кандидатуру 23-летнего футболиста в качестве замены для Эрлинга Холанда, который может уйти по окончании сезона.

Также на шведа претендует «Вест Хэм».

  • Рыночная стоимость Ларссона – 9 миллионов евро.
  • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2023 года.
  • В текущем сезоне форвард забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 24 матчах.

Источник: Goal.com
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Боруссия Д Спартак Вест Хэм Ларссон Джордан
Комментарии (5)
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Fusballer
1617878944
Не надо. Возьмите лучше Дзюбу.
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SLADE2020
1617878992
Ларссон конечно хорош, но как замена Холанда? Наверное, поэтому я не профессиональный специалист в области футбола. Неравноценная замена, явно.
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zigbert
1617967623
Пожалуй второй такой Холанд еще не родился. Трудно будет найти ему замену да и с Ларссоном они игроки разного плана.
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