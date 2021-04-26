Главные новости дня. «Спартак» обыграл ЦСКА, Миранчук забил за «Аталанту»

Акинфеев – о 0:1 со «Спартаком»: «Вся ответственность – на мне. Хотим видеть великий ЦСКА, а не этот»

«Аталанта» разгромила «Болонью», Миранчук забил после выхода на замену

Бабаев может покинуть ЦСКА в случае непопадания команды в еврокубки. Он занимает пост с 2007 года

«Спартак» в большинстве победил ЦСКА. Армейцы не нанесли ни одного удара в створ ворот

«Спартак»: «Привет, конюшня. Как твои дела?»

Олич: «Только я видел четыре опасных момента у ворот «Спартака» во втором тайме?»

Арбитр Федотов: «Игрок «Сочи» на 10-й минуте матча с «Уфой» должен был получить красную карточку»

150 фанатов «Спартака» и ЦСКА устроили драку в Москве в ночь перед дерби

Глейзеры готовы продать «Манчестер Юнайтед» не менее чем за 4 миллиарда

Чеферин: «Клубы Суперлиги могут получить бан на следующий сезон Лиги чемпионов. Они понесут самые суровые наказания»