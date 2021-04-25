Арбитр Федотов: «Игрок «Сочи» на 10-й минуте матча с «Уфой» должен был получить красную карточку»

Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов в лайв-режиме проанализировал эпизод из матча 27-го тура между «Уфой» и «Сочи». По его мнению, сочинцы должны были остаться в меньшинстве.
«10-я минута. Ошибается Игорь Панин, а судья на VAR Артем Любимов спит.
Игрок «Сочи» должен получить красную карточку. Ибрагим Цаллагов попадает шипами в колено Владислава Камилова», – написал Федотов.
- Любимов накануне судил матч ФНЛ «Торпедо» – «Текстильщик» (2:1) и получил критику из стана ивановцев.
- «Сочи» в случае победы опередит в таблице ЦСКА и «Динамо».
- «Уфа» идет в зоне переходных матчей.
Источник: твиттер Игоря Федотова