Арбитр Федотов: «Игрок «Сочи» на 10-й минуте матча с «Уфой» должен был получить красную карточку»

Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов в лайв-режиме проанализировал эпизод из матча 27-го тура между «Уфой» и «Сочи». По его мнению, сочинцы должны были остаться в меньшинстве.

«10-я минута. Ошибается Игорь Панин, а судья на VAR Артем Любимов спит.

Игрок «Сочи» должен получить красную карточку. Ибрагим Цаллагов попадает шипами в колено Владислава Камилова», – написал Федотов.