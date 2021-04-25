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  • Арбитр Федотов: «Игрок «Сочи» на 10-й минуте матча с «Уфой» должен был получить красную карточку»

Арбитр Федотов: «Игрок «Сочи» на 10-й минуте матча с «Уфой» должен был получить красную карточку»

25 апреля 2021, 14:42
17

Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов в лайв-режиме проанализировал эпизод из матча 27-го тура между «Уфой» и «Сочи». По его мнению, сочинцы должны были остаться в меньшинстве.

«10-я минута. Ошибается Игорь Панин, а судья на VAR Артем Любимов спит.

Игрок «Сочи» должен получить красную карточку. Ибрагим Цаллагов попадает шипами в колено Владислава Камилова», – написал Федотов.

Источник: твиттер Игоря Федотова
Россия. Премьер-лига Уфа Сочи Федотов Игорь
Комментарии (17)
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xrrrx
1619354057
за такие фолы конечно нужно удалять я считаю. парень мог с футболом попрощаться
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CSKA57
1619354745
Все равно Цаллагов своего добился, но позже!
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Derzkiy1
1619355110
спонсор матча Газпром
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paracetamol
1619355433
Не судья, а бывший судья, изгнанный из коллегии. Не Федотов, а Бывш!
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55together
1619357195
питер рулит!
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PAREVG.
1619359413
Шипами в колено опорной ноги... 100% удаление, и последующая дисквалификация на 3, а лучше 5 матчей.
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Ловкий Бубен
1619361296
Неправ здесь Федотов , фото не показывает динамики, нога может быть прямой , но это не всегда красная, нога не шла в колено, шла поперёк
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Ловкий Бубен
1619361390
Стыдно за Спартак !
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воинКС
1619363253
если сравнить с Ахметовым то должен был, а ЦСКА и желтой хватило бы.
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Hektor 84
1619438146
В РПЛ вар не работает и не будет работать! Чтобы покрывать и прикрывать ошибки судей и манипулировать результатами.
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