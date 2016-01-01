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    Арбитр Федотов: «Игрок «Сочи» на 10-й минуте матча с «Уфой» должен был получить красную карточку»

    Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов в лайв-режиме проанализировал эпизод из матча 27-го тура между «Уфой» и «Сочи». По его мнению, сочинцы должны были остаться в меньшинстве.

    «10-я минута. Ошибается Игорь Панин, а судья на VAR Артем Любимов спит.

    Игрок «Сочи» должен получить красную карточку. Ибрагим Цаллагов попадает шипами в колено Владислава Камилова», – написал Федотов.

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    Источник: твиттер Игоря Федотова

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