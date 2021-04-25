Тренер «Текстильщика» Павлов – о судействе в ФНЛ: «Безобразие, беспредел. Ничего не боятся. Нас убили»

Главный тренер «Текстильщика» Сергей Павлов выступил на тему судейства после матча 38-го тура ФНЛ против «Торпедо» (1:2). Москвичи решающий гол забили с пенальти.

«Судья придумал пенальти, высосал из пальца. Меня удивляет. Игра в Москве, ничего не боятся... Не знаю, как на это будут смотреть руководитель ФНЛ, руководитель нашего футбола. Столько людей, специалистов приходит на футбол, и такое безобразие. Пенальти близко не было, его даже придумать нельзя. Он придумал.

Линейные судьи пропускали офсайды. Это полбеды, но дать такой пенальти... Игрок «Торпедо» ошалел, что в их пользу назначили пенальти. Бред какой-то. Ничего не боятся. Что хотят, то и делают. Все проходит безнаказанно. Просто убить команду с пенальти... Решается судьба целого региона.

Это называется беспредел», – считает Павлов.