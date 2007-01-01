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    Тренер «Текстильщика» Павлов – о судействе в ФНЛ: «Безобразие, беспредел. Ничего не боятся. Нас убили»

    Главный тренер «Текстильщика» Сергей Павлов выступил на тему судейства после матча 38-го тура ФНЛ против «Торпедо» (1:2). Москвичи решающий гол забили с пенальти.

    «Судья придумал пенальти, высосал из пальца. Меня удивляет. Игра в Москве, ничего не боятся... Не знаю, как на это будут смотреть руководитель ФНЛ, руководитель нашего футбола. Столько людей, специалистов приходит на футбол, и такое безобразие. Пенальти близко не было, его даже придумать нельзя. Он придумал.

    Линейные судьи пропускали офсайды. Это полбеды, но дать такой пенальти... Игрок «Торпедо» ошалел, что в их пользу назначили пенальти. Бред какой-то. Ничего не боятся. Что хотят, то и делают. Все проходит безнаказанно. Просто убить команду с пенальти... Решается судьба целого региона.

    Это называется беспредел», – считает Павлов.

    • Встречу в поле обслуживал петербуржец Артем Любимов, у которого есть опыт работы в РПЛ.
    • «Текстильщик» идет в ФНЛ 14-м.
    • «Торпедо» на 2 очка отстает от зоны переходных матчей.

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    Источник: ютуб-канал «Текстильщика»

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