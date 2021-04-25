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  • Тренер «Текстильщика» Павлов – о судействе в ФНЛ: «Безобразие, беспредел. Ничего не боятся. Нас убили»

Тренер «Текстильщика» Павлов – о судействе в ФНЛ: «Безобразие, беспредел. Ничего не боятся. Нас убили»

25 апреля 2021, 00:55
12

Главный тренер «Текстильщика» Сергей Павлов выступил на тему судейства после матча 38-го тура ФНЛ против «Торпедо» (1:2). Москвичи решающий гол забили с пенальти.

«Судья придумал пенальти, высосал из пальца. Меня удивляет. Игра в Москве, ничего не боятся... Не знаю, как на это будут смотреть руководитель ФНЛ, руководитель нашего футбола. Столько людей, специалистов приходит на футбол, и такое безобразие. Пенальти близко не было, его даже придумать нельзя. Он придумал.

Линейные судьи пропускали офсайды. Это полбеды, но дать такой пенальти... Игрок «Торпедо» ошалел, что в их пользу назначили пенальти. Бред какой-то. Ничего не боятся. Что хотят, то и делают. Все проходит безнаказанно. Просто убить команду с пенальти... Решается судьба целого региона.

Это называется беспредел», – считает Павлов.

  • Встречу в поле обслуживал петербуржец Артем Любимов, у которого есть опыт работы в РПЛ.
  • «Текстильщик» идет в ФНЛ 14-м.
  • «Торпедо» на 2 очка отстает от зоны переходных матчей.

Источник: ютуб-канал «Текстильщика»
Россия. ФНЛ Текстильщик Павлов Сергей
Комментарии (12)
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Br00kLyN-07
1619303377
Уже 2 игры подряд торпедо дают левые пенальти. Вытягивают их видимо
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Челнинец
1619303605
в этом весь Российский футбол, у кого деньги и связи тот и на вершине, потом как ЛЧ так все ясно что уже судья не помощник, и 4 место в группе!
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AZ
1619327495
Да и в Брянске хз за что пенальти в пользу Торпедо поставили... С игры забить же не могли, надо помочь - поставить пенальти...
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sochi-2013
1619328169
По-моему, он стебётся над нытиками из РПЛ.
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Drapik
1619336476
тема судейства напрягает
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GoLenaStop
1619336572
Торпеду бессовестно вытягивают! Сталица, пля, пох какая-та Иванова! Судья - подонок, однозначно! Скоро в лиге останутся только Москва и Питер, газпром и лукойл... Ха!
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ALEXMAN888
1619338103
И, тут Астапа понесло.................
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zigbert
1619377981
Судья скорей всего не понесет никакого наказания. Павлов зря говорить не будет.
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aubergine
1619419764
Некоторые комментаторы ниже, судя по всему, вообще не видели моменты о которых говорит Павлов. Пенальти не было даже близко. Калмыков (игрок Торпедо) сам был в шоке от того, что поставили пенальти когда он сам об себя споткнулся. А ранее когда в штрафной снесли игрока Текстильщика - судья засунул свисток себе в задний проход. Далеко не первый раз в пользу Торпедо ставят липовые пенальти. И далеко не первый раз засуживают Текстильщик - не засчитывают его голы, ставят левые пенали в его ворота и т.д. Павлов тут абсолютно прав, тяжело тренировать, когда постоянно судья играет за соперника.
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