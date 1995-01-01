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    150 фанатов «Спартака» и ЦСКА устроили драку в Москве в ночь перед дерби

    Массовая драка болельщиков «Спартака» и ЦСКА случилась ночью в Москве. События происходили в Нижегородском районе.

    «В Москве уже с ночи началась фанатская движуха. В столичном Нижегородском районе бились полторы сотни фанатов этих двух клубов. Таких крупных массовых драк, кстати, в Москве не было уже очень давно.

    Около 150 болельщиков армейцев и «мясных» сошлись врукопашную в районе Орехово-Зуевского проезда сегодня в 2 часа ночи. В поединке участвовали бойцы всех известных «фирм»: Einfach Jugend, «Продлeнка», White Army, «Белка», GS, «Фольксштурм», CWO, MB.

    Кстати, несмотря на то, что местные жители оборвали телефоны полиции с жалобами на громкие крики и шум, патрульные приезжать не спешили. А как только через некоторое время на горизонте всe же заблестели мигалки, собравшиеся плавно рассосались по окрестным улицам. По итогу полиция не задержала вообще никого», – написал источник.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Baza

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    Сегодня, 12:46
    Комментарии17
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      Рейтинг: +2049

      Алехсбургер. 2 минуты назад

      семейный просмотр короткометражного фильма ...)
      А полный кадр аллюзивно грозит переместить действие сюжета на..одну из семи горбатых гор столицы.

      0
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      Рейтинг: +5328

      порт 25 минут назад

      Не новость. Вот если бы этого не было, вот тогда бы была сенсация.

      0
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      Рейтинг: +10479

      ilichkadr 31 минуту назад

      Интересно, победителя определили, наградили........ или как всегда разбежались!?

      0
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      Рейтинг: +1466

      gor77 52 минуты назад

      Эх, и снова анекдот. Без намёков.))))))))))))))))))))
      Студентка опоздала на лекцию.
      Преподаватель её спрашивает о причине опоздания.
      Она говорит:
      - Да я смотрела, как "голубые" и "лесбиянки" дерутся!
      Лектор (потирая руки):
      - Ну и как там наши?
      Студентка:
      - Не знаю, как там ваши, а наши еще держаться!

      1
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      Рейтинг: +1554

      Niko 1 час назад

      Вот почему не организоваться так что б людям не мешать? Ну хотите дубасить друг друга, выедите немного из Москвы или найдите пустырь какой-то. Зачем людям мешать?

      0
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      Рейтинг: +17116

      vladimir-7 > Niko 9 минут назад

      Надо открыть стадион Лужники для драки и не мешать им
      выяснять отношения. Можно драку наблюдать и болельщикам с трибун.

      0
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      Рейтинг: +1988

      ААМ 1 час назад

      Что и требовалось доказать. А помнится мне минусы ставили ,когда я писал о шпане среди болел Спама. Дурной пример заразителен. И болелы ЦСКА туда же.

      0
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      Рейтинг: +4560

      maygli > ААМ 38 минут назад

      Ну назови мне команду, у которой среди фанатов нет шпаны. )))

      0
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      Рейтинг: +13138

      JTherry 1 час назад

      Einfach Jugend, «Продлeнка», White Army, «Белка», GS, «Фольксштурм», CWO, MB - креатив на грани гестапо...

      3
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      Рейтинг: +23792

      пьяныйхоровод > JTherry 50 минут назад

      Вот где этот "пассажир" , который постоянно тут заявляет , что фанатьё Зенита - наци ? Хотелось бы послушать его комментарии за названия выше перечисленных "фирм" .

      1
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      Рейтинг: +7832

      NewLife > JTherry 41 минуту назад

      Во-первых, на видео никакой особой драки не видно,
      Во-вторых, откуда ночью аффтар взял эти погоняла, если не было никакой визуальной атрибутики.

      0
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      Рейтинг: +6862

      житель СПб 1 час назад

      Подготовка к матчу началась? На радость власть имущим - иначе почему они и не вмешивались? Действительно, это лучший способ снять напряжение у людей. Столетиями проверенный.

      0
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      Рейтинг: +823

      edw7777 1 час назад

      Лишнее доказательство того, что в Москве, как нигде, огромный процент отморозков.

      3
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      Рейтинг: +7832

      NewLife > edw7777 55 минут назад

      В Питере все спокойные бомжи, напьются боярышника и спят на помойках. А буйные ищут интернет и занимаются минусованием, так как написать или ответить ничего не могут поскольку пропили клавиатуру и осталась пока только мышка, чтобы кликать дизлайки.
      Это твои друзья ?
      КБ боров, КБ свин, Вонь рыла, Фсе секта СМ, салокакл, КБ хрюша, хрякСМ,
      Боров навоз, Навоз свина, Боров мясной, Sспертак, Рыло спама,
      Равиль-Фагот, сраныйспартач, вонь ФКСМ, Визг порося, Вонючий спартач,
      Вонь спама, повiя з Украiни, казанский лис, risbi24, Ziklop, silver29, tol47, dinar7777dinar, Рыло свина,Вонь рыла, секта вонь, спартак-нытики, lipka11,12,13,14,15,16,17, spartakсвинья,КСин, сштык, ********, Вонь ФКСМ, свинка КБ, kilik69, serhio80, Фанат Рубина, мусорск, упырь СМ, Вонючая МосквА, Вонь ФКСМ,
      Вонь свина, Рыло порося

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      Рейтинг: +179

      cheser1970 > NewLife 53 минуты назад

      если ты будешь писать так про Питер конечно будут ставить тебе дизлайки будь проще удачи тебе

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      Рейтинг: +7832

      NewLife > cheser1970 47 минут назад

      Мне эти ублюдки ставят по нескольку сотен минусов в день, так как я очень люблю синит. Это к вопросу выше, где отморозки.
      И что интересно, админам либо наплевать, либо они сами участвуют в этих мультиаккаунтах и ботах.

      2
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      Рейтинг: +18483

      slavutiq70 2 часа назад

      Ох ребятки заняться вам не чем , ну покалечите вы друг друга, люди борются с тяжёлыми болезнями и редко побеждают, а вам **** здоровья девать некуда ??? а оно вот так один точный удар в голову в определённое место и инвалид на всю жизнь,,,

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