150 фанатов «Спартака» и ЦСКА устроили драку в Москве в ночь перед дерби

Массовая драка болельщиков «Спартака» и ЦСКА случилась ночью в Москве. События происходили в Нижегородском районе.

«В Москве уже с ночи началась фанатская движуха. В столичном Нижегородском районе бились полторы сотни фанатов этих двух клубов. Таких крупных массовых драк, кстати, в Москве не было уже очень давно.

Около 150 болельщиков армейцев и «мясных» сошлись врукопашную в районе Орехово-Зуевского проезда сегодня в 2 часа ночи. В поединке участвовали бойцы всех известных «фирм»: Einfach Jugend, «Продлeнка», White Army, «Белка», GS, «Фольксштурм», CWO, MB.

Кстати, несмотря на то, что местные жители оборвали телефоны полиции с жалобами на громкие крики и шум, патрульные приезжать не спешили. А как только через некоторое время на горизонте всe же заблестели мигалки, собравшиеся плавно рассосались по окрестным улицам. По итогу полиция не задержала вообще никого», – написал источник.