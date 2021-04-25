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  • 150 фанатов «Спартака» и ЦСКА устроили драку в Москве в ночь перед дерби

150 фанатов «Спартака» и ЦСКА устроили драку в Москве в ночь перед дерби

25 апреля 2021, 12:46
50

Массовая драка болельщиков «Спартака» и ЦСКА случилась ночью в Москве. События происходили в Нижегородском районе.

«В Москве уже с ночи началась фанатская движуха. В столичном Нижегородском районе бились полторы сотни фанатов этих двух клубов. Таких крупных массовых драк, кстати, в Москве не было уже очень давно.

Около 150 болельщиков армейцев и «мясных» сошлись врукопашную в районе Орехово-Зуевского проезда сегодня в 2 часа ночи. В поединке участвовали бойцы всех известных «фирм»: Einfach Jugend, «Продлeнка», White Army, «Белка», GS, «Фольксштурм», CWO, MB.

Кстати, несмотря на то, что местные жители оборвали телефоны полиции с жалобами на громкие крики и шум, патрульные приезжать не спешили. А как только через некоторое время на горизонте всe же заблестели мигалки, собравшиеся плавно рассосались по окрестным улицам. По итогу полиция не задержала вообще никого», – написал источник.

Источник: телеграм-канал Baza
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
Комментарии (50)
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slavа0508
1619344719
Ох ребятки заняться вам не чем , ну покалечите вы друг друга, люди борются с тяжёлыми болезнями и редко побеждают, а вам **** здоровья девать некуда ??? а оно вот так один точный удар в голову в определённое место и инвалид на всю жизнь,,,
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edw7777
1619346720
Лишнее доказательство того, что в Москве, как нигде, огромный процент отморозков.
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JTherry
1619347320
Einfach Jugend, «Продлeнка», White Army, «Белка», GS, «Фольксштурм», CWO, MB - креатив на грани гестапо...
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derrik2000
1619353372
Вот ТАКИХ ДИБИЛОВ сейчас и плодит власть. ИМ ФУТБОЛ (или КАЧЕСТВЕННЫЙ "дыр-дыр", если разговор о России) не нужен. Именно на таких сейчас и делается ставка этой властью.
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SpartakFirst064
1619357194
Дуракам делать нечего вот машут кулаками ,
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aleksandr1969
1619357522
Хорошая Русская традиция стенка на стенку!!! Главное чтоб по честному и без переломов и сотрясений....
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вальтер79
1619357786
размялись парни перед дерби))))))
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ivany4
1619374247
Хорошо что ночь перед дерби, не переросла в ночь длинных ножей. А закончить эту хрень просто. Пустите желающих в октогон. И ни милиции не надо, ни скорой. А там как хотят, хоть стенка на стенку, хоть один на один. Еще и денег можно заработать, если пустить зрителей.)))
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zigbert
1619377513
Трудно понять таких людей. Такие драки к футболу отношения не имеют.
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Hektor 84
1619437935
Дерби всея Руси! Настоящее дерби!!!
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