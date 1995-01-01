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    Серия А. «Аталанта» разгромила «Болонью», Миранчук забил после выхода на замену

    «Аталанта» победила «Болонью» (5:0) в матче 33-го тура Серии А.

    Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук появился на поле на 61-й минуте. Спустя 12 минут он забил шестой гол за «Аталанту» во всех турнирах.

    Благодаря этой победе «Аталанта» поднялась на второе место в Серии А.

    Чемпионат Италии. Серия А. 33-й тур

    Аталанта – Болонья – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Малиновский, 22; 2:0 – Муриэль, 44 (с пенальти); 3:0 – Фройлер, 57; 4:0 – Сапата; 5:0 – Миранчук, 73.

    Удаления: нет – Шутен, 49.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 23:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: -930

      СуперПАВ9 4 минуты назад

      Малиновский красава три игры подряд забивает, а вот Лехе надо валить

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      Рейтинг: +787

      Mr Green > СуперПАВ9 2 минуты назад

      Малиновский так же год лавку полировал

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