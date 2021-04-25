Серия А. «Аталанта» разгромила «Болонью», Миранчук забил после выхода на замену

«Аталанта» победила «Болонью» (5:0) в матче 33-го тура Серии А.

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук появился на поле на 61-й минуте. Спустя 12 минут он забил шестой гол за «Аталанту» во всех турнирах.

Благодаря этой победе «Аталанта» поднялась на второе место в Серии А.

Чемпионат Италии. Серия А. 33-й тур

Аталанта – Болонья – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Малиновский, 22; 2:0 – Муриэль, 44 (с пенальти); 3:0 – Фройлер, 57; 4:0 – Сапата; 5:0 – Миранчук, 73.

Удаления: нет – Шутен, 49.

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