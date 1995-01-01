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    Глейзеры готовы продать «Манчестер Юнайтед» не менее чем за 4 миллиарда

    Семья Глейзеров определилась со стартовой ценой «Манчестер Юнайтед». Они начнут переговоры с потенциальными покупателями, если они предложат не менее 4 миллиардов фунтов стерлингов.

    Братья Глейзеры решили продать клуб из-за провала проекта европейской Суперлиги. Вступление манчестерцев в турнир вызвало протесты болельщиков.

    • Глейзеры купили «Манчестер Юнайтед» в 2005 году за 790 миллионов фунтов стерлингов.
    • В конце 2021 году клуб должен покинуть вице-президент Эд Вудворд.
    • «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 2-м и продолжает борьбу за трофей Лиги Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Irish Mirror

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12576

      Garrincha58 11 минут назад

      если только шейхи а так кому нужна эта головная боль в эпоху короны футбол стал убыточным

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