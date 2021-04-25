Глейзеры готовы продать «Манчестер Юнайтед» не менее чем за 4 миллиарда

Семья Глейзеров определилась со стартовой ценой «Манчестер Юнайтед». Они начнут переговоры с потенциальными покупателями, если они предложат не менее 4 миллиардов фунтов стерлингов.

Братья Глейзеры решили продать клуб из-за провала проекта европейской Суперлиги. Вступление манчестерцев в турнир вызвало протесты болельщиков.