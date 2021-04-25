Глейзеры готовы продать «Манчестер Юнайтед» не менее чем за 4 миллиарда

Семья Глейзеров определилась со стартовой ценой «Манчестер Юнайтед». Они начнут переговоры с потенциальными покупателями, если они предложат не менее 4 миллиардов фунтов стерлингов.
Братья Глейзеры решили продать клуб из-за провала проекта европейской Суперлиги. Вступление манчестерцев в турнир вызвало протесты болельщиков.
- Глейзеры купили «Манчестер Юнайтед» в 2005 году за 790 миллионов фунтов стерлингов.
- В конце 2021 году клуб должен покинуть вице-президент Эд Вудворд.
- «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 2-м и продолжает борьбу за трофей Лиги Европы.
Источник: Irish Mirror