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    Акинфеев – о 0:1 со «Спартаком»: «Вся ответственность – на мне. Хотим видеть великий ЦСКА, а не этот»

    Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев взял на себя ответственность за поражение в матче 27-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

    «Наверное, пришло время мне, как капитану, сказать пару слов. Вся ответственность на результате, на голах и всем, что происходит – на мне. Хочу в первую очередь извиниться перед болельщиками, нашими родными и близкими за то, что мы проводим такую неудачную серию, которая затянулась, и мы никак не можем ее переломить.

    Каждый гол – это боль, каждое поражение – еще сильнее. Хочется искренне сказать, что мы стараемся, пытаемся, но, к сожалению, пока не можем переломить всю эту историю. Будем работать дальше.

    Каждый из нас должен включить голову и переломить эту серию. Мы хотим видеть побеждающий ЦСКА, великий ЦСКА, но никак не этот.

    «Мы проиграли закономерно. Не было ни одного удара в створ, практически ни одного момента. Очень обидно пропускать такой гол, вина полностью лежит на мне, но такое тоже бывает, через это нужно проходить. Тем более, мне уже не 20 лет – я все это проходил и буду проходить.

    В любом случае, надо идти дальше. Я верю в лучшее, верю, что команда рано или поздно обретет армейский дух и победы придут», – сказал Акинфеев.

    • ЦСКА потерпел 3-е поражение подряд.
    • Команда идет вне зоны еврокубков.
    • «Спартак» на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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    Сегодня, 00:56
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2593

      PAREVG. 8 минут назад

      Очень похоже на отрывок речи Л.И.Брежнева, на каком нибудь пленуме ЦК КПСС...

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      Рейтинг: +14884

      derrik2000 17 минут назад

      "Не было ни одного удара в створ, практически ни одного момента."

      Эка тебя понесло не в ту сторону.
      У ЦСКА было несколько ГОЛЕВЕИШИХ ИЗ ГОЛЕВЫХ моментов.
      Как не парадоксально, они были созданы ПОСЛЕ удаления Ахметова.
      Может, у Олича ЦСКА лучше играть вдесятером: лучше получается, чем когда 11 на поле?
      )))

      "Очень обидно пропускать такой гол, вина полностью лежит на мне".

      Это да.
      Ты слишком рано "угадал" направление поолёта мяча, а когда мяч полетел в ближний угол всё равно ддаже не пытался как-то помешать.
      Но к тебе, "в довесок", ещё можно пристегнуть Васина.
      До сих пор не понимаю: он что, всё время отдавал и до сих пор отдаёт ЛЬВИНУЮ часть своей зарплаты тому, кто главный на тренерской скамейке?

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      Рейтинг: +3434

      Из Твери Леха 1 час назад

      Чем такой бред городить, лучше промолчать. Слишком пафосно.

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