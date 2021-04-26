Акинфеев – о 0:1 со «Спартаком»: «Вся ответственность – на мне. Хотим видеть великий ЦСКА, а не этот»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев взял на себя ответственность за поражение в матче 27-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

«Наверное, пришло время мне, как капитану, сказать пару слов. Вся ответственность на результате, на голах и всем, что происходит – на мне. Хочу в первую очередь извиниться перед болельщиками, нашими родными и близкими за то, что мы проводим такую неудачную серию, которая затянулась, и мы никак не можем ее переломить.

Каждый гол – это боль, каждое поражение – еще сильнее. Хочется искренне сказать, что мы стараемся, пытаемся, но, к сожалению, пока не можем переломить всю эту историю. Будем работать дальше.

Каждый из нас должен включить голову и переломить эту серию. Мы хотим видеть побеждающий ЦСКА, великий ЦСКА, но никак не этот.

«Мы проиграли закономерно. Не было ни одного удара в створ, практически ни одного момента. Очень обидно пропускать такой гол, вина полностью лежит на мне, но такое тоже бывает, через это нужно проходить. Тем более, мне уже не 20 лет – я все это проходил и буду проходить.

В любом случае, надо идти дальше. Я верю в лучшее, верю, что команда рано или поздно обретет армейский дух и победы придут», – сказал Акинфеев.