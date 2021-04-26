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  • Акинфеев – о 0:1 со «Спартаком»: «Вся ответственность – на мне. Хотим видеть великий ЦСКА, а не этот»

Акинфеев – о 0:1 со «Спартаком»: «Вся ответственность – на мне. Хотим видеть великий ЦСКА, а не этот»

26 апреля 2021, 00:56
21

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев взял на себя ответственность за поражение в матче 27-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

«Наверное, пришло время мне, как капитану, сказать пару слов. Вся ответственность на результате, на голах и всем, что происходит – на мне. Хочу в первую очередь извиниться перед болельщиками, нашими родными и близкими за то, что мы проводим такую неудачную серию, которая затянулась, и мы никак не можем ее переломить.

Каждый гол – это боль, каждое поражение – еще сильнее. Хочется искренне сказать, что мы стараемся, пытаемся, но, к сожалению, пока не можем переломить всю эту историю. Будем работать дальше.

Каждый из нас должен включить голову и переломить эту серию. Мы хотим видеть побеждающий ЦСКА, великий ЦСКА, но никак не этот.

«Мы проиграли закономерно. Не было ни одного удара в створ, практически ни одного момента. Очень обидно пропускать такой гол, вина полностью лежит на мне, но такое тоже бывает, через это нужно проходить. Тем более, мне уже не 20 лет – я все это проходил и буду проходить.

В любом случае, надо идти дальше. Я верю в лучшее, верю, что команда рано или поздно обретет армейский дух и победы придут», – сказал Акинфеев.

  • ЦСКА потерпел 3-е поражение подряд.
  • Команда идет вне зоны еврокубков.
  • «Спартак» на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.

Источник: ютуб-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (21)
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Из Твери Леха
1619388906
Чем такой бред городить, лучше промолчать. Слишком пафосно.
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PAREVG.
1619392041
Очень похоже на отрывок речи Л.И.Брежнева, на каком нибудь пленуме ЦК КПСС...
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ArReal
1619395813
Конечно на тебе - опять лишний раз прыгать не захотел, на жопу упал))
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oyabun
1619410598
Смотря матч, несколько раз ловил себя на мысли "Жаль, что у нас нет такого вратаря.." Акинфеев - выручала, каких еще поискать. Зря на себя вину берет.
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seth343
1619410943
Игорь не бери на себя ответственность, ты играл норм, посмотри как твоя команда ставила автобус даже до удаления.
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ЮНик
1619412089
Стесняюсь спросить, а когда ЦСКА БЫЛ ВЕЛИКИМ? Это когда 16 лет тому назад Кубок ЛЕ завоевал? Та что и "Парма", "Галатасарай", "Шахтер" тоже великие? А как назвать "Севилью", которая 6(шесть!!!) раз за эти годы владела "кубком неудачников"? Только не надо остроумничать насчет "Спартака". Там про былое "величие"( в кавычках) помалкивают...
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Garrincha58
1619412122
Васин чудо защитник ужас просто ноль да если взять всецело нынешняя защита в ЦСКА не соответствует команде РПЛ даже Дивеев и тот ещё сырой сырой
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rash1959
1619416181
Вот за такие интервью и уважают Конифея. Ни слова про )(уйню, всё по игре и по делу. Молодым соплям надо у него уроки брать как говорить.
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portero
1619420214
Пошёл заранее в дальний, ну да ошибся, обычно стоит до последнего Игорь...
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zigbert
1619441736
Понять Акинфеева можно он постоянно выручает команду своими сейвами как и в этой игре. Свою работу он выполняет на совесть но не все зависит от него.
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