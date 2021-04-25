Чеферин: «Клубы Суперлиги могут получить бан на следующий сезон Лиги чемпионов. Они понесут самые суровые наказания»

Президент УЕФА Александер Чеферин анонсировал санкции для клубов, оставшихся в европейской Суперлиге. Их трое – «Реал», «Барселона», «Ювентус».
«Клубы Суперлиги могут получить запрет на выступление в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Они понесут самые суровые наказания.
К английским клубам отнесемся снисходительно, поскольку они первыми вышли из Суперлиги», – сказал Чеферин.
- В первозданном виде Суперлига просуществовал меньше 2 суток.
- Запустить матчи турнира планировалось в августе.
- Чеферин возглавляет УЕФА с 2016 года.
Чеферин: «Клубы, оставшиеся в Суперлиге, не смогут играть в соревнованиях УЕФА»
Чеферин – о Суперлиге: «На стороне УЕФА 244 клуба из 247. Ждем, когда все осознают ошибки»
Источник: Daily Mail