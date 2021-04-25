Чеферин: «Клубы Суперлиги могут получить бан на следующий сезон Лиги чемпионов. Они понесут самые суровые наказания»

Президент УЕФА Александер Чеферин анонсировал санкции для клубов, оставшихся в европейской Суперлиге. Их трое – «Реал», «Барселона», «Ювентус».

«Клубы Суперлиги могут получить запрет на выступление в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Они понесут самые суровые наказания.

К английским клубам отнесемся снисходительно, поскольку они первыми вышли из Суперлиги», – сказал Чеферин.

В первозданном виде Суперлига просуществовал меньше 2 суток.

Запустить матчи турнира планировалось в августе.

Чеферин возглавляет УЕФА с 2016 года.

Чеферин: «Клубы, оставшиеся в Суперлиге, не смогут играть в соревнованиях УЕФА»

Чеферин – о Суперлиге: «На стороне УЕФА 244 клуба из 247. Ждем, когда все осознают ошибки»