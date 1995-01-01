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    Чеферин: «Клубы Суперлиги могут получить бан на следующий сезон Лиги чемпионов. Они понесут самые суровые наказания»

    Президент УЕФА Александер Чеферин анонсировал санкции для клубов, оставшихся в европейской Суперлиге. Их трое – «Реал», «Барселона», «Ювентус».

    «Клубы Суперлиги могут получить запрет на выступление в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Они понесут самые суровые наказания.

    К английским клубам отнесемся снисходительно, поскольку они первыми вышли из Суперлиги», – сказал Чеферин.

    • В первозданном виде Суперлига просуществовал меньше 2 суток.
    • Запустить матчи турнира планировалось в августе.
    • Чеферин возглавляет УЕФА с 2016 года.

    Чеферин: «Клубы, оставшиеся в Суперлиге, не смогут играть в соревнованиях УЕФА»

    Чеферин – о Суперлиге: «На стороне УЕФА 244 клуба из 247. Ждем, когда все осознают ошибки»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 08:36
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6913

      GoLenaStop 1 час назад

      А, наконец-то санкции и бананы не нашим!..
      Хи!...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4905

      Cleaner > GoLenaStop 44 минуты назад

      Повод для радости? Сомнительный.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4058

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Молодец Чефирин, продолжает кошмарить мажоров

      2
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    • ...
      Рейтинг: +141

      lipatov32 1 час назад

      Клубы в суперлиге заработают намного больше. Нах им ЛЧ не нужна будет!

      0
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      ...
      Рейтинг: +4905

      Cleaner > lipatov32 50 минут назад

      Четыре клуба что то там заработают? Объясните свой комментарий, если сможете.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1719

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Могут, но не получат, ибо смотреть матчи ПСЖ со Спартой не очень то уж интересно. Вообще ЛЧ не смотрибельна кроме очных матчей в группе 1 и 2 сеянных. И уже с 1/4 финала.

      2
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      Рейтинг: +4905

      Cleaner > LOKOfanatik19 45 минут назад

      Локофантик, Вы написали глупость. Во ВСЕХ(!) странах смотрят Еврокубковые матчи СВОИХ(!) команд. Локо дрянно выступил в этом году. Однако ВСЕ болелы России смотрели эти матчи. И так в КАКЖДЙ стране. ВСЕ матчи смотрибельны и интересны.

      1
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      Рейтинг: +7835

      NewLife > Cleaner 33 минуты назад

      И то правда! Даже я матчи с зюбой смотрю.

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