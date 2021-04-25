Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Чеферин: «Клубы Суперлиги могут получить бан на следующий сезон Лиги чемпионов. Они понесут самые суровые наказания»

Чеферин: «Клубы Суперлиги могут получить бан на следующий сезон Лиги чемпионов. Они понесут самые суровые наказания»

25 апреля 2021, 08:36
9

Президент УЕФА Александер Чеферин анонсировал санкции для клубов, оставшихся в европейской Суперлиге. Их трое – «Реал», «Барселона», «Ювентус».

«Клубы Суперлиги могут получить запрет на выступление в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Они понесут самые суровые наказания.

К английским клубам отнесемся снисходительно, поскольку они первыми вышли из Суперлиги», – сказал Чеферин.

  • В первозданном виде Суперлига просуществовал меньше 2 суток.
  • Запустить матчи турнира планировалось в августе.
  • Чеферин возглавляет УЕФА с 2016 года.

Чеферин: «Клубы, оставшиеся в Суперлиге, не смогут играть в соревнованиях УЕФА»

Чеферин – о Суперлиге: «На стороне УЕФА 244 клуба из 247. Ждем, когда все осознают ошибки»

Источник: Daily Mail
Испания. Примера Италия. Серия А Реал Барселона Ювентус Чеферин Александер
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
LOKOfanatik19
1619332881
Могут, но не получат, ибо смотреть матчи ПСЖ со Спартой не очень то уж интересно. Вообще ЛЧ не смотрибельна кроме очных матчей в группе 1 и 2 сеянных. И уже с 1/4 финала.
Ответить
lipatov32
1619334941
Клубы в суперлиге заработают намного больше. Нах им ЛЧ не нужна будет!
Ответить
Ганнибал Лектор
1619335180
Молодец Чефирин, продолжает кошмарить мажоров
Ответить
GoLenaStop
1619335446
А, наконец-то санкции и бананы не нашим!.. Хи!...
Ответить
Hektor 84
1619382553
Чефир много говорит, а толку 0. Только воду мутит! ЛЧ без Реала и Барсы будет скучной, надо придерживаться спортивного принципа.
Ответить
Cules2013
1619449075
Ну не знаю, не знаю. ЛЧ без Ювентуса, вероятно, станет только лучше. Уж простите болелы туринцев, но при Пирло команда играет откровенно плохо и скучно, что самое главное. ЛЧ без Барсы и Реала тоже вполне себе предсталяю интересным, но это не только потеря в деньгах УЕФА из-за ТВ прав, но ещё и очень опасное решение имиджево. Барса и Реал даже в плохой еврокубковый сезон 50-60 млн прибыли от ЛЧ имеет, а в хороший - так все 100. От таких финансовых потерь в ситуации и так глубокого кризиса, Суперлига 2.0 может возникнуть уже в течение года, и в этот раз будут учтены ошибки прошлого и УЕФА, боюсь, эту битву проиграет. А в дураках останутся болельщики, которые будут смотреть непонятно что вместо ЛЧ. Я на стороне Чеферина, но он дотрындится, что сам себе яму выроет. Наказывать нужно аккуратно, грамотно, и если и сильно, то постепенно, а не сразу с плеча рубить. Хреновый пока что из него стратег. Политика - это не его.
Ответить
KalterJax
1619469322
А за что наказывать?!) за провокацию если только! они ж ничего не создали, ни в чём не учавствовали по факту! были только разговоры и подковёрные игры! Исключение из ЛЧ слишком сурово! ведь оно больше бьёт по болельщикам и футболистам!
Ответить
Главные новости
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
22:48
2
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
22:19
3
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
22:07
8
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
22:02
21
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
21:59
1
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
21:35
3
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
1
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
9
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
Все новости
Все новости
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
14:53
1
Эндрик заинтересовал четыре клуба
13:26
1
У Альвареса остался единственный вариант для перехода из «Атлетико» в «Барселону»
12:43
1
Аленичев: «Приятно, что мой второй папа возглавил «Реал»
11:32
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
09:21
1
Хулиан Альварес вместо «Барсы» может вернуться в бывший клуб
01:44
Стало известно, чем занимается победитель ЛЧ Глеб
Вчера, 21:31
1
В «Сосьедаде» сказали, есть ли у Захаряна травма, из-за которой он не играл с «Реалом»
Вчера, 12:48
2
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
Вчера, 11:47
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
Вчера, 00:03
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
27 августа
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
27 августа
1
«Что-то невероятное»: Моуринью – об игроке «Реала»
27 августа
«Пошел нахрен!»: Гончаренко – победителю ЛЧ в составе «Барселоны»
27 августа
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
26 августа
Флик рассказал о ситуации с покупкой Альвареса «Барселоной»
26 августа
Альварес, которого могут продать за 150 миллионов, пропустил тренировку «Атлетико»
26 августа
ВидеоМоуринью в шутку пригрозил журналисту: «Берегитесь!»
25 августа
1
«Барселона» отказалась от форварда за 50 миллионов
25 августа
Защитник «Динамо» отреагировал на новость об интересе «Барселоны»
24 августа
«Атлетико» готов продать форварда за 150 миллионов
24 августа
2
Примера. «Барселона» уничтожила «Эльче» (5:0) благодаря дублям Рафиньи и Фермина
24 августа
1
Куртуа – о Родри в «Барселоне»: «Сочувствую ему»
23 августа
Винисиус иронично отреагировал на удар в спину от игрока «Эспаньола»
23 августа
1
Игрок «Эспаньола» объяснил, почему ударил Винисиуса
23 августа
ФотоВинисиус получил удар ногой по спине в матче с «Эспаньолом»
23 августа
Моуринью – о Винисиусе: «Он не святой, но то, что с ним делают – это уже перебор»
23 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+