Чеферин: «Клубы, оставшиеся в Суперлиге, не смогут играть в соревнованиях УЕФА»

Президент УЕФА Александер Чеферин заверил, что клубы-участники проекта Суперлиги не будут выступать в соревнованиях УЕФА. В ней остались «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Милан».
«Клубы, которые по-прежнему в Суперлиге, не смогут играть в соревнованиях УЕФА. Они еще там? У нас будут фантастические турниры и без них», – сказал Чеферин.
- Из Суперлиги вышли 8 клубов: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Атлетико» и «Интер».
- В первозданном виде Суперлига просуществовал меньше 2 суток.
- Чеферин возглавляет УЕФА с 2016 года.
Чеферин – о Суперлиге: «На стороне УЕФА 244 клуба из 247. Ждем, когда все осознают ошибки»
Источник: твиттер Николо Скиры