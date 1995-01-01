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    Чеферин: «Клубы, оставшиеся в Суперлиге, не смогут играть в соревнованиях УЕФА»

    Президент УЕФА Александер Чеферин заверил, что клубы-участники проекта Суперлиги не будут выступать в соревнованиях УЕФА. В ней остались «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Милан».

    «Клубы, которые по-прежнему в Суперлиге, не смогут играть в соревнованиях УЕФА. Они еще там? У нас будут фантастические турниры и без них», – сказал Чеферин.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 21:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +55

      russkiisergei 15 минут назад

      Чиферин балабол. В прошлом сезоне, когда не доиграли внутрение чемпионаты, он говорил, что эти клубы не смогут выступать в ЛЧ и ЛЕ, а по факту??? ПСЖ вон как далеко зашло

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