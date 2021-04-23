Чеферин: «Клубы, оставшиеся в Суперлиге, не смогут играть в соревнованиях УЕФА»

Президент УЕФА Александер Чеферин заверил, что клубы-участники проекта Суперлиги не будут выступать в соревнованиях УЕФА. В ней остались «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Милан».

«Клубы, которые по-прежнему в Суперлиге, не смогут играть в соревнованиях УЕФА. Они еще там? У нас будут фантастические турниры и без них», – сказал Чеферин.

Чеферин – о Суперлиге: «На стороне УЕФА 244 клуба из 247. Ждем, когда все осознают ошибки»