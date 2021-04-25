Бабаев может покинуть ЦСКА в случае непопадания команды в еврокубки. Он занимает пост с 2007 года

В контракте генерального директора ЦСКА Романа Бабаева предусмотрена опция разрыва соглашения в случае невыхода команды в еврокубки. Ею клуб может воспользоваться, если в следующем сезоне москвичи не будут представлены в Европе.
Решение о будущем Бабаева в случае непопадания в еврокубки будет приниматься председателем совета директоров ЦСКА Максимом Орешкиным.
- Бабаев занимает должность генерального директора ЦСКА с 2007 года.
- ЦСКА идет вне зоны еврокубков.
- В 27-м туре РПЛ ЦСКА уступил «Спартаку» (0:1).
Источник: «Чемпионат»