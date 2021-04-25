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  • Бабаев может покинуть ЦСКА в случае непопадания команды в еврокубки. Он занимает пост с 2007 года

Бабаев может покинуть ЦСКА в случае непопадания команды в еврокубки. Он занимает пост с 2007 года

25 апреля 2021, 21:36
7

В контракте генерального директора ЦСКА Романа Бабаева предусмотрена опция разрыва соглашения в случае невыхода команды в еврокубки. Ею клуб может воспользоваться, если в следующем сезоне москвичи не будут представлены в Европе.

Решение о будущем Бабаева в случае непопадания в еврокубки будет приниматься председателем совета директоров ЦСКА Максимом Орешкиным.

  • Бабаев занимает должность генерального директора ЦСКА с 2007 года.
  • ЦСКА идет вне зоны еврокубков.
  • В 27-м туре РПЛ ЦСКА уступил «Спартаку» (0:1).

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (7)
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Niko
1619377420
Орешкин армейский федун)) ещё и года не прошло как клуб слили, а уже всех кто делал успех разогнали. Так и страной управляют.
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Томик
1619377512
А что он хотел? И так долго при смене хозяев засиделся. Поувольняли его руками кого надо было - теперь и его очередь.
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CSKA57
1619377829
Значит, точно уйдет!
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BRO_football
1619387528
Оно и понятно. Бабаев будет во всём виноват. Не будет же Орешкин винить самого себя в том, что он своим решением пригласил на пост неопытного тренера, из-за чего ЦСКА не попал в еврокубки. А впрочем, это даже к лучшему. Каждый год еврокубки ЦСКА это сплошное разочарование: 5 поражений и 1 с трудом вырванная ничья. Больно на это смотреть. В этот раз хотя бы на чемпионате нормально сосредоточатся.
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_Kesh_Suntar_
1619411943
Да ладно вам! ) Всем виноват "во первых" ******* лимит! Во втором" ******** травмы, уже три сезон кряду! "В третям" Карлики в опорном зоне,,, и Бабаев - "Неприятно чувствовать себя лохом".
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ab15488
1619413519
Печально наблюдать за ЦСКА. И проблема ни в бабаеве, ни в орешкине ни в гончаренко. Точнее не только в них. Из года в год в ЦСКА постоянно полный лазарет, при слуцком, при гончаренко. Перспективная молодёжь, которая радовала и давала надежду на сильный российский костяк в ЦСКА, перестала прогрессировать и начала деградировать. Отличная работа на трансферном рынке тоже куда то делась. Ни про одно из последних зарубежных приобретений ЦСКА нельзя с уверенностью сказать, что это однозначное усиление. Олич тоже пока вызывает только вопросы. Короче болельщикам ЦСКА терпения и скорейшего выхода из кризиса.
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