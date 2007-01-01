Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    2 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    Бабаев может покинуть ЦСКА в случае непопадания команды в еврокубки. Он занимает пост с 2007 года

    В контракте генерального директора ЦСКА Романа Бабаева предусмотрена опция разрыва соглашения в случае невыхода команды в еврокубки. Ею клуб может воспользоваться, если в следующем сезоне москвичи не будут представлены в Европе.

    Решение о будущем Бабаева в случае непопадания в еврокубки будет приниматься председателем совета директоров ЦСКА Максимом Орешкиным.

    • Бабаев занимает должность генерального директора ЦСКА с 2007 года.
    • ЦСКА идет вне зоны еврокубков.
    • В 27-м туре РПЛ ЦСКА уступил «Спартаку» (0:1).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:36
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20043

      bset 24 минуты назад

      У Орешкина нет такого пункта в контракте, случайно? Похоже грядет серьезный кризис в клубе. Надеюсь, у Гинера есть план по выкупу клуба обратно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2421

      CSKA57 1 час назад

      Значит, точно уйдет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5315

      Томик 1 час назад

      А что он хотел? И так долго при смене хозяев засиделся. Поувольняли его руками кого надо было - теперь и его очередь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2421

      CSKA57 > Томик 1 час назад

      Думаю, что сам слиться хочет. Если бы хотел остаться, то костьми бы лег, чтобы вместо Гонаренко назначили бы тренера посерьезней!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1558

      Niko 1 час назад

      Орешкин армейский федун)) ещё и года не прошло как клуб слили, а уже всех кто делал успех разогнали. Так и страной управляют.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84900
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru