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  • Олич: «Только я видел четыре опасных момента у ворот «Спартака» во втором тайме?»

Олич: «Только я видел четыре опасных момента у ворот «Спартака» во втором тайме?»

25 апреля 2021, 19:20
20

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич подвел итог матча 27-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1). Больше тайма его команда играла в меньшинстве после удаления Ильзата Ахметова.

«По сегодняшней игре до красной была другая игра. С «Сочи» – да, не показали качество, но с «Локомотивом» игра была более-менее. Сегодня очень расстроен, моя команда должна выигрывать. Команда отдала себя на поле. И с десятью игроками были моменты, но, играя в меньшинств, надо забивать.

Я не сказал, что был доволен игрой до удаления, «Спартак», может, имел опасные ситуации, но в остальном была открытая игра. Вы видели второй тайм, может, только я видел эти четыре опасных момента у ворот «Спартака» во втором тайме?» – спросил Олич журналиста.

  • ЦСКА потерпел 3-е поражение подряд.
  • Команда идет вне зоны еврокубков.
  • «Спартак» на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Олич Ивица
Комментарии (20)
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oyabun
1619368714
"...моя команда должна выигрывать".. Интересно, за счет чего? И до удаления Спартак полностью доминировал и после.
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aleks14326
1619369067
А я видел не только опасные а голевые на 100% моменты и удивлялся ,как можно было не забить.Наверно олич сидел в розовых очках , ни одного удара в створ а всего было 7 ударов против 24 у Спартака
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житель СПб
1619369379
Самое худшее в этой ситуации - себя оправдывать и защищать. Надо команду формировать! Работать над реализацией.
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Lester84
1619370611
Да положа руку на сердце, Ивица, все 3 последние игры в исполнении ЦСКА - унылое г-но.
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Томик
1619371009
Думаю, что надо бы даже уточнить. Не "опасных", а "опаснейших". Это "Спартак" случайно несколько раз мячиком в Акинфеева попал.
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Старикан
1619371963
Жаль мне коняшек! С таким тренером команде ничего не светит...
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вальтер79
1619373329
чтобы побеждать надо забивать а опасные моменты это просто моменты жаль армейцев с таким коучем им нечего не светит лучше бы дали ганчеренко доработать сезон
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JTherry
1619376254
Оля - фантаст, кони и до удаления Ахметова не угрожали воротам Спартака, по ударам по воротам - 22 против 5, по ударам в створ - 6 против 0... Рондон и Влашич не имели ни одного момента, с которого можно было хотя бы попасть по воротам, лишь Чалов в конце игры махнул мимо ворот...
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Hektor 84
1619382899
Что он городит? Какие моменты? 0 ударов в створ. Лучше посчитай сколько раз выручил дырофей!
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zigbert
1619439149
Моменты конечно были. Особенно когда бил головой Рондон но мяч пролетел выше ворот. Да еще Дзагоев получил мяч вблизи ворот но мяч заблокировал Крал.
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