Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    3 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?

    Олич: «Только я видел четыре опасных момента у ворот «Спартака» во втором тайме?»

    Главный тренер ЦСКА Ивица Олич подвел итог матча 27-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1). Больше тайма его команда играла в меньшинстве после удаления Ильзата Ахметова.

    «По сегодняшней игре до красной была другая игра. С «Сочи» – да, не показали качество, но с «Локомотивом» игра была более-менее. Сегодня очень расстроен, моя команда должна выигрывать. Команда отдала себя на поле. И с десятью игроками были моменты, но, играя в меньшинств, надо забивать.

    Я не сказал, что был доволен игрой до удаления, «Спартак», может, имел опасные ситуации, но в остальном была открытая игра. Вы видели второй тайм, может, только я видел эти четыре опасных момента у ворот «Спартака» во втором тайме?» – спросил Олич журналиста.

    • ЦСКА потерпел 3-е поражение подряд.
    • Команда идет вне зоны еврокубков.
    • «Спартак» на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:20
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10697

      paracetamol 7 секунд назад

      видел четыре, а забитых не видел?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      вальтер79 20 минут назад

      чтобы побеждать надо забивать а опасные моменты это просто моменты жаль армейцев с таким коучем им нечего не светит лучше бы дали ганчеренко доработать сезон

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6639

      Старикан 42 минуты назад

      Жаль мне коняшек! С таким тренером команде ничего не светит...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5291

      Томик 58 минут назад

      Думаю, что надо бы даже уточнить. Не "опасных", а "опаснейших". Это "Спартак" случайно несколько раз мячиком в Акинфеева попал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5394

      Lester84 1 час назад

      Да положа руку на сердце, Ивица, все 3 последние игры в исполнении ЦСКА - унылое г-но.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4256

      Павелий 1 час назад

      Да, ЦСКА был опасным. Но к сожалению для Олича, не забил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6929

      житель СПб 1 час назад

      Самое худшее в этой ситуации - себя оправдывать и защищать. Надо команду формировать! Работать над реализацией.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2139

      ySS 1 час назад

      Так и с Локо Гилю заставили феерить, но там 0-3, тут 0-1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      aleks14326 1 час назад

      А я видел не только опасные а голевые на 100% моменты и удивлялся ,как можно было не забить.Наверно олич сидел в розовых очках , ни одного удара в створ а всего было 7 ударов против 24 у Спартака

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27818

      oyabun 1 час назад

      "...моя команда должна выигрывать".. Интересно, за счет чего? И до удаления Спартак полностью доминировал и после.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84900
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru