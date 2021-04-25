Олич: «Только я видел четыре опасных момента у ворот «Спартака» во втором тайме?»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич подвел итог матча 27-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1). Больше тайма его команда играла в меньшинстве после удаления Ильзата Ахметова.

«По сегодняшней игре до красной была другая игра. С «Сочи» – да, не показали качество, но с «Локомотивом» игра была более-менее. Сегодня очень расстроен, моя команда должна выигрывать. Команда отдала себя на поле. И с десятью игроками были моменты, но, играя в меньшинств, надо забивать.

Я не сказал, что был доволен игрой до удаления, «Спартак», может, имел опасные ситуации, но в остальном была открытая игра. Вы видели второй тайм, может, только я видел эти четыре опасных момента у ворот «Спартака» во втором тайме?» – спросил Олич журналиста.