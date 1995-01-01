Олич: «Только я видел четыре опасных момента у ворот «Спартака» во втором тайме?»

видел четыре, а забитых не видел?
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич подвел итог матча 27-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1). Больше тайма его команда играла в меньшинстве после удаления Ильзата Ахметова.
«По сегодняшней игре до красной была другая игра. С «Сочи» – да, не показали качество, но с «Локомотивом» игра была более-менее. Сегодня очень расстроен, моя команда должна выигрывать. Команда отдала себя на поле. И с десятью игроками были моменты, но, играя в меньшинств, надо забивать.
Я не сказал, что был доволен игрой до удаления, «Спартак», может, имел опасные ситуации, но в остальном была открытая игра. Вы видели второй тайм, может, только я видел эти четыре опасных момента у ворот «Спартака» во втором тайме?» – спросил Олич журналиста.
- ЦСКА потерпел 3-е поражение подряд.
- Команда идет вне зоны еврокубков.
- «Спартак» на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.