«Уотфорд» вслед за «Норвичем» вернулся в АПЛ

«Уотфорд» гарантировал себе место в двойке Чемпионшипа по итогам сезона. Это значит, что в следующем сезоне команда выступит в АПЛ.

На прошлой неделе возвращение в высший дивизион себе гарантировал «Норвич». Обе команды пробыли в Чемпионшипе один сезон.