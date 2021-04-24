«Уотфорд» вслед за «Норвичем» вернулся в АПЛ

«Уотфорд» гарантировал себе место в двойке Чемпионшипа по итогам сезона. Это значит, что в следующем сезоне команда выступит в АПЛ.
На прошлой неделе возвращение в высший дивизион себе гарантировал «Норвич». Обе команды пробыли в Чемпионшипе один сезон.
- Впервые с сезона-2009/10 первые 2 места по итогам сезона Чемпионшипа займут клубы, спустившиеся из АПЛ. 11 лет назад такими командами были «Ньюкасл» и «Вест Бромвич».
- 3-й обладатель путевки в АПЛ определится по итогам традиционного плей-офф, в котором примут участие команды, занявшие в Чемпионишпе 3-6 места.
- Новый сезон АПЛ стартует в августе.
Источник: Бомбардир.ру