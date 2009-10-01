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    «Уотфорд» вслед за «Норвичем» вернулся в АПЛ

    «Уотфорд» гарантировал себе место в двойке Чемпионшипа по итогам сезона. Это значит, что в следующем сезоне команда выступит в АПЛ.

    На прошлой неделе возвращение в высший дивизион себе гарантировал «Норвич». Обе команды пробыли в Чемпионшипе один сезон.

    • Впервые с сезона-2009/10 первые 2 места по итогам сезона Чемпионшипа займут клубы, спустившиеся из АПЛ. 11 лет назад такими командами были «Ньюкасл» и «Вест Бромвич».
    • 3-й обладатель путевки в АПЛ определится по итогам традиционного плей-офф, в котором примут участие команды, занявшие в Чемпионишпе 3-6 места.
    • Новый сезон АПЛ стартует в августе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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