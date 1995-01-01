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    Сутормин, Малком и Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Ротором»; Кверквелия и Кипиани выйдут у гостей

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Ротора» на матч 27-го тура чемпионата России.

    «Зенит»: Лунeв, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Сутормин, Мостовой, Барриос, Вендел, Дзюба, Дриусси, Малком.

    «Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Алейник, Песегов, Жигулев, Кипиани, Серченков, Давиташвили, Муллин, Щеткин.

    • Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
    • Начало – в 16:30 мск.
    • «Зенит» по итогам 26 туров лидирует в таблице РПЛ, «Ротор» идет на 15-м месте.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 15:34
    Комментарии4
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      Рейтинг: +171

      cheser1970 16 минут назад

      Ротор молодцы держут оборону если бы не лепый автогол а Зениту нужно работать над реализацией

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      Рейтинг: +1864

      Nevsky_RU 21 минуту назад

      пздц Семак опять нулевого Малкома ставит...

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      Рейтинг: +6835

      житель СПб 28 минут назад

      Ротор выстроил тотальный автобус, преодолеть его было очень тяжело. 10 угловых! Да и вратарь Ротора поймал фарт, играет отлично. Посмотрим, что после гола будет во втором тайме.

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      Рейтинг: +6835

      житель СПб 30 минут назад

      Отлично! С почином. Дальше пойдет легче!

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