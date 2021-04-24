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  • Сутормин, Малком и Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Ротором»; Кверквелия и Кипиани выйдут у гостей

Сутормин, Малком и Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Ротором»; Кверквелия и Кипиани выйдут у гостей

24 апреля 2021, 15:34
7

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Ротора» на матч 27-го тура чемпионата России.

«Зенит»: Лунeв, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Сутормин, Мостовой, Барриос, Вендел, Дзюба, Дриусси, Малком.

«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Алейник, Песегов, Жигулев, Кипиани, Серченков, Давиташвили, Муллин, Щеткин.

  • Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
  • Начало – в 16:30 мск.
  • «Зенит» по итогам 26 туров лидирует в таблице РПЛ, «Ротор» идет на 15-м месте.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Ротор
Комментарии (7)
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житель СПб
1619274007
Отлично! С почином. Дальше пойдет легче!
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житель СПб
1619274132
Ротор выстроил тотальный автобус, преодолеть его было очень тяжело. 10 угловых! Да и вратарь Ротора поймал фарт, играет отлично. Посмотрим, что после гола будет во втором тайме.
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Nevsky_RU
1619274497
пздц Семак опять нулевого Малкома ставит...
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cheser1970
1619274801
Ротор молодцы держут оборону если бы не лепый автогол а Зениту нужно работать над реализацией
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GoLenaStop
1619276522
Разница в уровене игры команд очевидна, и у Ротора очень много ошибок из-за своей неуверенности. Второй гол - какого хрена все встали в своей штрафной руки за спину, как приговоренные и чего-то ждали?.. Ну, а дальше - все понятно...Теперь от статора не оторвать.сломанный ротор... Удачи, Ротор!
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