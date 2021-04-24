Сутормин, Малком и Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Ротором»; Кверквелия и Кипиани выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Ротора» на матч 27-го тура чемпионата России.
«Зенит»: Лунeв, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Сутормин, Мостовой, Барриос, Вендел, Дзюба, Дриусси, Малком.
«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Алейник, Песегов, Жигулев, Кипиани, Серченков, Давиташвили, Муллин, Щеткин.
- Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
- Начало – в 16:30 мск.
- «Зенит» по итогам 26 туров лидирует в таблице РПЛ, «Ротор» идет на 15-м месте.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: Официальный сайт РПЛ