«Барселона» хочет продлить контракт с Фати до 2026 года

«Барселона» в скором времени начнет переговоры с нападающим Ансу Фати о новом контракте.
Действующее соглашение между сторонами рассчитано до 2022 года, в нем есть опция продления еще на два сезона.
По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб хочет заключить со своим воспитанником договор до 2026 года. Несмотря на кризис, ему в качестве исключения готовы повысить зарплату.
- Фати из-за травмы не играет с 7 ноября.
- В этом сезоне форвард провел за «Барсу» десять матчей, забил пять голов и сделал два ассиста.
Источник: Mundo Deportivo