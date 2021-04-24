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    «Барселона» хочет продлить контракт с Фати до 2026 года

    «Барселона» в скором времени начнет переговоры с нападающим Ансу Фати о новом контракте.

    Действующее соглашение между сторонами рассчитано до 2022 года, в нем есть опция продления еще на два сезона.

    По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб хочет заключить со своим воспитанником договор до 2026 года. Несмотря на кризис, ему в качестве исключения готовы повысить зарплату.

    • Фати из-за травмы не играет с 7 ноября.
    • В этом сезоне форвард провел за «Барсу» десять матчей, забил пять голов и сделал два ассиста.

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    Источник: Mundo Deportivo

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