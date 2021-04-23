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Николич может летом возглавить «Парму»

23 апреля 2021, 16:59
14

Журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил об интересе «Пармы» к главному тренеру «Локомотива» Марко Николичу.

По его информации, на приглашении серба настаивает новый директор итальянского клуба Хавьер Рибалта, ранее работавший в «Зените».

«О чем я знаю, так это о симпатиях к Николичу Хавьера Рибалты. Испанец не скрывал их, еще когда работал в «Зените»: называл Марко одним из самых интересных тренеров РПЛ и видел в нем большие перспективы.

Рибалта только что устроился управляющим директором «Пармы» и, насколько мне известно, собирается позвать Николича этим летом.

У пармезанцев сложное положение: они только что проиграли важный матч «Кальяри» (а затем и «Ювентусу») и выбывают в Серию B. Но у клуба американский владелец, а Рибалта явно пришел для больших задач.

В разговоре с представителями Николича Хавьер уже обозначил свой интерес, готов вступить с официальные переговоры и предложить двухлетний контракт», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

  • Инсайдер добавил, что «Локомотив» также заинтересован в продолжении сотрудничества с Николичем.
  • Клуб готов продлить контракт с тренером до июня 2024 года.

Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Парма Локомотив Николич Марко Арустамян Нобель
Комментарии (14)
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САДЫЧОК
1619186622
Отличный тренер...по ходу он ломает планы успешной игрой руководству своего клуба...видимо у них договорняк с другими клубами...
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Pablo Aimar
1619190993
ЛЧ на Серию Б менять?
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ArReal
1619197472
Основная проблема Локомотива - это его гнилое руководство!!!
Ответить
Ганнибал Лектор
1619198277
Кто бы мог подумать год назад, что будет такая борьба за этого ноунейма, подсидевшего Шпалыча...
Ответить
JTherry
1619200840
не уйдет Николич ни в какую Парму, отстойная команда на пути в Серию В, и на кой это ему?
Ответить
Hektor 84
1619432596
Беги Николич из этого болота! Еще не факт что Локо попадет в групповой раунд, даже если и займет 2е место в РПЛ. Надо будет волочиться через квалификацию.
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KalterJax
1619470030
Шнобель ради хайпа, уже не знает из какой жопы слухи доставать! в каком бреду ему парма привидилась? ещё и вылетающая в серию В
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