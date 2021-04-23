Николич может летом возглавить «Парму»

Журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил об интересе «Пармы» к главному тренеру «Локомотива» Марко Николичу.
По его информации, на приглашении серба настаивает новый директор итальянского клуба Хавьер Рибалта, ранее работавший в «Зените».
«О чем я знаю, так это о симпатиях к Николичу Хавьера Рибалты. Испанец не скрывал их, еще когда работал в «Зените»: называл Марко одним из самых интересных тренеров РПЛ и видел в нем большие перспективы.
Рибалта только что устроился управляющим директором «Пармы» и, насколько мне известно, собирается позвать Николича этим летом.
У пармезанцев сложное положение: они только что проиграли важный матч «Кальяри» (а затем и «Ювентусу») и выбывают в Серию B. Но у клуба американский владелец, а Рибалта явно пришел для больших задач.
В разговоре с представителями Николича Хавьер уже обозначил свой интерес, готов вступить с официальные переговоры и предложить двухлетний контракт», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.
- Инсайдер добавил, что «Локомотив» также заинтересован в продолжении сотрудничества с Николичем.
- Клуб готов продлить контракт с тренером до июня 2024 года.