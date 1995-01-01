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    Николич может летом возглавить «Парму»

    Журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил об интересе «Пармы» к главному тренеру «Локомотива» Марко Николичу.

    По его информации, на приглашении серба настаивает новый директор итальянского клуба Хавьер Рибалта, ранее работавший в «Зените».

    «О чем я знаю, так это о симпатиях к Николичу Хавьера Рибалты. Испанец не скрывал их, еще когда работал в «Зените»: называл Марко одним из самых интересных тренеров РПЛ и видел в нем большие перспективы.

    Рибалта только что устроился управляющим директором «Пармы» и, насколько мне известно, собирается позвать Николича этим летом.

    У пармезанцев сложное положение: они только что проиграли важный матч «Кальяри» (а затем и «Ювентусу») и выбывают в Серию B. Но у клуба американский владелец, а Рибалта явно пришел для больших задач.

    В разговоре с представителями Николича Хавьер уже обозначил свой интерес, готов вступить с официальные переговоры и предложить двухлетний контракт», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    • Инсайдер добавил, что «Локомотив» также заинтересован в продолжении сотрудничества с Николичем.
    • Клуб готов продлить контракт с тренером до июня 2024 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +160

      Pablo Aimar 1 час назад

      ЛЧ на Серию Б менять?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6651

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Отличный тренер...по ходу он ломает планы успешной игрой руководству своего клуба...видимо у них договорняк с другими клубами...

      0
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