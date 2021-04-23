Примера. «Барселона» разгромила «Хетафе», у Месси два гола и ассист

В матче 31-го тура Примеры «Барселона» дома крупно обыграла «Хетафе» со счетом 5:2.

Каталонцы добыли победу благодаря трем результативным действиям своего капитана Лионеля Месси. Аргентинец оформил дубль, а также сделал голевую передачу на Рональда Араухо.

«Барса», имеющая игру в запасе, вернулась на третье место в таблице чемпионата. Отставание от «Реала» – два очка, от «Атлетико» – пять.

Чемпионат Испании. Примера. 31-й тур

Барселона – Хетафе – 5:2 (3:1)

Голы: 1:0 – Месси, 8; 1:1 – Лангле (в свои ворота), 12; 2:1 – Шакла (в свои ворота), 28; 3:1 – Месси, 33; 3:2 – Унал (с пенальти), 69; 4:2 – Араухо, 87; 5:2 – Гризманн (с пенальти), 90+3.

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