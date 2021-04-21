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    «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси» вышли из Суперлиги

    Пять клубов-основателей Суперлиги объявили о выходе из турнира.

    С официальными заявлениями выступили пять английских команд: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси».

    «Мы внимательно выслушали реакцию наших болельщиков, правительства Великобритании и других ключевых заинтересованных сторон, и не будем участвовать в Суперлиге», – сказано в заявлении «МЮ».

    «Ливерпуль» подтверждает, что прекращает участие в планах по созданию Суперлиги», – говорится в сообщении клуба.

    «Мы совершили ошибку и приносим извинения», – написала пресс-служба «Арсенала» в твиттере.

    «Тоттенхэм» сожалеет о тревоге и расстройствах, вызванных вступлением в Суперлигу», – сказал президент лондонцев Даниэль Леви.

    Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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    21.04.2021 07:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 21 апреля 2021, 20:22

      Но палок все равно всыпать надо!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 апреля 2021, 11:22

      Челси тоже вышел из Суперкубка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 21 апреля 2021, 10:05

      Теперь начнутся торги" кто больше даст денег клубам УЕФА или Суперлига?
      В общем как говорил покойный Задорнов - ВСЕ ИЗ-ЗА БАБОК!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4424

      Oldtrafford83 21 апреля 2021, 06:37

      Браво и сразу Вуди на выход!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5219

      ААМ 21 апреля 2021, 06:31

      Недолго музыка играла!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 21 апреля 2021, 04:10

      Недолго музыка играла...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1653

      Benifacto > Дядя Серёжа 21 апреля 2021, 09:49

      100500 баянов разорвали)))))

      0
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