«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси» вышли из Суперлиги

Пять клубов-основателей Суперлиги объявили о выходе из турнира.

С официальными заявлениями выступили пять английских команд: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси».

«Мы внимательно выслушали реакцию наших болельщиков, правительства Великобритании и других ключевых заинтересованных сторон, и не будем участвовать в Суперлиге», – сказано в заявлении «МЮ».

«Ливерпуль» подтверждает, что прекращает участие в планах по созданию Суперлиги», – говорится в сообщении клуба.

«Мы совершили ошибку и приносим извинения», – написала пресс-служба «Арсенала» в твиттере.

«Тоттенхэм» сожалеет о тревоге и расстройствах, вызванных вступлением в Суперлигу», – сказал президент лондонцев Даниэль Леви.