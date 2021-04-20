Официально: «Манчестер Сити» объявил о выходе из Суперлиги

«Манчестер Сити» первым из клубов-основателей Суперлиги объявил о выходе из состава участников турнира. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте клуба.

«Манчестер Сити» может подтвердить, что официально запустил процедуру выхода из группы, разрабатывающей планы по созданию европейской Суперлиги», – говорится в заявлении клуба.