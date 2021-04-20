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    Официально: «Манчестер Сити» объявил о выходе из Суперлиги

    «Манчестер Сити» первым из клубов-основателей Суперлиги объявил о выходе из состава участников турнира. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте клуба.

    «Манчестер Сити» может подтвердить, что официально запустил процедуру выхода из группы, разрабатывающей планы по созданию европейской Суперлиги», – говорится в заявлении клуба.

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    Источник: официальный сайт «Ман Сити»

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    20.04.2021 23:48
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