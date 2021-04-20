Официально: «Манчестер Сити» объявил о выходе из Суперлиги

«Манчестер Сити» первым из клубов-основателей Суперлиги объявил о выходе из состава участников турнира. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте клуба.
«Манчестер Сити» может подтвердить, что официально запустил процедуру выхода из группы, разрабатывающей планы по созданию европейской Суперлиги», – говорится в заявлении клуба.
- Клубы Суперлиги проведут экстренное совещание по роспуску турнира в 00:30 по Москве.
- По информации BBC, «Челси» готовит документы для выхода из Суперлиги.
- Также стало известно, что от участия в турнире намерен отказаться «Атлетико».
Источник: официальный сайт «Ман Сити»