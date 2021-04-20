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    Журналист Джейкобс: «Атлетико» выйдет из Суперлиги вслед за «Челси» и «Манчестер Сити»

    Суперлигу может покинуть еще один клуб.

    По информации журналиста Бена Джейкобса, от участия в турнире намерен отказаться «Атлетико».

    • Ранее BBC сообщал, что «Челси» и «Манчестер Сити» готовят документы для выхода из Суперлиги.
    • Сообщается, что клубы Суперлиги сегодня обсудят закрытие турнира.
    • Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса

    Спортивный журналсит, специализирующийся на футболе. Аудитория в твиттере – 18,8 тысяч подписчиков.

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    20.04.2021 21:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3596

      mutabor0992 2 часа назад

      Все!Сдулись!Как говорил Бендер..."Лучше отдать часть,чтобы не потерять целое."Так вот, Лига Чемпионов -это ЦЕЛОЕ!

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