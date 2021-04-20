Журналист Джейкобс: «Атлетико» выйдет из Суперлиги вслед за «Челси» и «Манчестер Сити»

Суперлигу может покинуть еще один клуб.
По информации журналиста Бена Джейкобса, от участия в турнире намерен отказаться «Атлетико».
- Ранее BBC сообщал, что «Челси» и «Манчестер Сити» готовят документы для выхода из Суперлиги.
- Сообщается, что клубы Суперлиги сегодня обсудят закрытие турнира.
- Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
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