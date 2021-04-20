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    ⚡ Клубы Суперлиги сегодня обсудят закрытие турнира

    Все 12 клубов-основателей Суперлиги встретятся сегодня вечером, чтобы обсудить роспуск турнира, сообщает talkSPORT.

    По информации BBC, «Челси» и «Манчестер Сити» готовят документы для выхода из Суперлиги.

    Также стало известно, что от участия в турнире намерен отказаться «Атлетико».

    • Сообщалось, что старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
    • Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
    • Игроки Суперлиги не смогут выступать за сборные.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер talkSPORT

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    20.04.2021 21:30
    Комментарии68
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    • ...
      Рейтинг: +1357

      777+ 4 минуты назад

      Господа, "Майдан" не удался!
      Попыжился Перес и сдулся,
      Фанаты "восстали" и ТОП-клубы сдали назад,
      Футбольный бомонд "переобулся"!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      сасас 4 минуты назад

      Уж очень сильно это напоминает Газзаева с его объединенным чемпионатом.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13043

      JTherry > сасас 3 минуты назад

      отличные были два дня!))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13043

      JTherry 12 минут назад

      теперь для любителей постоять на колене перед матчем BLM откроют новый турнир - Супер-нига...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12461

      KLIM777 24 минуты назад

      Да и никто особо не верил в этом. Больше всего СМИ подогревали эту тему, особенно с дебильными заголовками "Суперлига стартует 12 августа"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46763

      portero 41 минуту назад

      На самом деле клубы поняли что они еще быстрее обанкротятся, в суперлиге, а так может некоторые и переживут пандемию и кризис после неё...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1039

      Кронштадт65 55 минут назад

      Зато хороший сигнал для УЕФА задуматься

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1842

      Вот оно чё Михалыч > Кронштадт65 51 минуту назад

      Дык уже.Вона скока планов по реформам , УЕФА предложил за последние пару дней )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1842

      Вот оно чё Михалыч 57 минут назад

      А хде Maxi_7 , который громче всех топил за Суперлигу ? Чо сейчас скажет ?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10726

      DeStar > Вот оно чё Михалыч 53 минуты назад

      отработал и ушел)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1842

      Вот оно чё Михалыч > DeStar 50 минут назад

      Засланец Переса ? )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10726

      DeStar > Вот оно чё Михалыч 48 минут назад

      Вел себя так будто он и есть Перес)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1842

      Вот оно чё Михалыч > DeStar 38 минут назад

      Ага....Наглый такой ))) Мне прям так и сказал --"....все равно на лч всем уже плевать......Это он себя "всем" назвал.)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9537

      BRO_football 59 минут назад

      Нет, ну это просто позорище для всего европейского футбола. Если уж решили создать Суперлигу, то идите до конца. Это дело принципа! Проведите хотя бы один сезон, а потом уже закрывайтесь под любым предлогом. Неужели так сильно испугались из-за запрета игрокам Суперлиги участвовать в сборных?

      0
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      ...
      Рейтинг: +10726

      DeStar > BRO_football 56 минут назад

      они то точно этого испугаться не могли, думаю им плевать, но могли бучу поднять игроки
      просто там дядьки хоть и мрази некоторые, но умные. знали что может противопоставить уефа.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1842

      Вот оно чё Михалыч > BRO_football 54 минуты назад

      Да лан расслабься...У них там свои интриги, шобы еще больше бабла поднять, а ты все всеръез принимаешь...Футбол жил, жив и будет жить )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3724

      TOMSON > BRO_football 21 минуту назад

      Все самое важное говорится в тишине. Думаю разговор состоялся и мы никогда не узнаем о чем там договорились и чем там угрожали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10726

      DeStar 1 час назад

      ну че, варика да
      1. Это все было показуха - подняли хайп до небес, сказали уйдут , создали лигу -уефа охренел, и через 2 дня " приполз на коленках условия получше"
      2. супер гениев из суперлиги хватило всего лишь на 2 дня.. слабаки

      3
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      ...
      Рейтинг: +13043

      JTherry > DeStar 1 час назад

      есть еще один конспирологический "варик" - слухи про Суперлигу запустили сами чиновники УЕФА в сговоре с Пересом, чтобы никто не выступал против нового формата Лиги чемпионов...)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10726

      DeStar > JTherry 1 час назад

      ну это слишком круто как мне кажется))))

      2
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      ...
      Рейтинг: +13043

      JTherry > DeStar 1 час назад

      на то - и конспирологическая теория)) как в Операции "Ы" - "чтобы никто не догадался"...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5564

      vladik12 1 час назад

      Из этого кейса все мы должны вынести один важный урок: сначала думаем, потом - делаем.

      2
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