⚡ Клубы Суперлиги сегодня обсудят закрытие турнира

Все 12 клубов-основателей Суперлиги встретятся сегодня вечером, чтобы обсудить роспуск турнира, сообщает talkSPORT.
По информации BBC, «Челси» и «Манчестер Сити» готовят документы для выхода из Суперлиги.
Также стало известно, что от участия в турнире намерен отказаться «Атлетико».
- Сообщалось, что старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
- Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
- Игроки Суперлиги не смогут выступать за сборные.
Источник: твиттер talkSPORT
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