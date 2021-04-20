⚡ Клубы Суперлиги сегодня обсудят закрытие турнира

Все 12 клубов-основателей Суперлиги встретятся сегодня вечером, чтобы обсудить роспуск турнира, сообщает talkSPORT.

По информации BBC, «Челси» и «Манчестер Сити» готовят документы для выхода из Суперлиги.

Также стало известно, что от участия в турнире намерен отказаться «Атлетико».