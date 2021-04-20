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⚡ Клубы Суперлиги сегодня обсудят закрытие турнира

20 апреля 2021, 21:30
42

Все 12 клубов-основателей Суперлиги встретятся сегодня вечером, чтобы обсудить роспуск турнира, сообщает talkSPORT.

По информации BBC, «Челси» и «Манчестер Сити» готовят документы для выхода из Суперлиги.

Также стало известно, что от участия в турнире намерен отказаться «Атлетико».

  • Сообщалось, что старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
  • Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
  • Игроки Суперлиги не смогут выступать за сборные.

Источник: твиттер talkSPORT

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Европа
Комментарии (42)
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BRO_football
1618943918
Уже всё? Эх, а ведь так всё красиво начиналось. А кредит американскому банку кто будет отдавать? Перес из своего кармана?
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vladik12
1618945473
Хороший турнирчик получился. Динамичный такой.
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MaxRnD
1618945814
ГКЧП от футбола накрылся медным тазом
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mutabor0992
1618945964
Чет как то быстро они...Походу нужно все равно наказать!Да по жесткому!!!Чтоб неповадно было впредь!!!
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maygli
1618946244
"мавр сделал своё дело, мавр может уйти" :-)))
Ответить
aubergine
1618946577
Недолго музыка играла, недолго Перес танцевал.
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zigbert
1618947650
Суперлига развалилась как карточный домик. Бабло оказывается не все решает.
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JTherry
1618953055
теперь для любителей постоять на колене перед матчем BLM откроют новый турнир - Супер-нига...
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сасас
1618953543
Уж очень сильно это напоминает Газзаева с его объединенным чемпионатом.
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GoLenaStop
1618955450
Очередная пиндосовская цветная революция, на этот раз в футболе, провалилась! Спасибо футбольным командам и болелам, что отстояли своё право на футбол! С ув.
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