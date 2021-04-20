Игорь Суркис: «Попытка создать Суперлигу ничем не увенчается»

Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис оценил создание европейской Суперлиги. Он считает, что она закончится крахом.

«По моему мнению, это очередная попытка больших клубов поставить свои интересы выше интересов европейского и всего мирового футбола. В то же время хотел бы напомнить, что дискуссии о создании Суперлиги идут давно – начиная с конца 90-х годов. Все попытки создать Суперлигу оставались безуспешными.

Почему эта информация вышла накануне заседания Исполкома и Конгресса УЕФА? Ответ, мне кажется, прост – чтобы повлиять на решение относительно реформ европейских клубных турниров после 2024 года. Мне кажется, что эта попытка ничем не увенчается», – сказал Суркис.

Игроки Суперлиги не смогут выступать за сборные.

Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.

Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

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