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    Судья Федотов: «Давление «Спартака» на судей приносит плоды. Они стали бояться за своe место»

    Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал пожизненное отстранение Михаила Вилкова от судейства и дисквалификацию Кирилла Левникова на два матча РПЛ.

    «Судьи уже стали бояться за своe место, в том числе Левников. История с Вилковым подействовала. Пока Левникова отстранили на две игры, но уже понятно: давление «Спартака» на судей приносит плоды, они боятся», – цитирует Федотова «Чемпионат».

    • Решение о пожизненном отстранении Вилкова принял глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
    • Левников отстранен на два матча из-за нарушения регламента.
    • Он не внес в протокол появление в судейской начальника «Локомотива» Станислава Сухины.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 07:51
    Комментарии5
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      Рейтинг: +8198

      Вомбат 40 минут назад

      Чтобы оно приносило еще большие плоды, надо отменить пожизненное отстранение "судьи Федотова" от футбола и вернуть его на поле в прежнем качестве. Назначать его на все игры Зенита, пусть он отправит эту команду в ФНЛ. А в следующих сезонах назначать его на все игры Спартака, пусть Спартак всегда выигрывает.

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      Рейтинг: +1220

      22 raza chemp > Вомбат 14 минут назад

      Не просто таких дятлов как ты нужно убрать от футбола, которые не видят огромных проблем в судействе

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      Рейтинг: +8259

      alp 1 час назад

      мне кажется, на игры спартака надо назначать судей из фратрии и на вар сажать Зарему. так будет честно, я щитаю. может, при таком раскладе, в след сезоне спартак вытащит ничейку с Уфой

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      Рейтинг: +29

      aleks14326 1 час назад

      Ну наконец процесс пошел,с таким судейством футбол смотреть не хочется надо еще независимый вар сделать.Судья напортачил на варе сразу в кандалы его. только так можно продажных судей убрать.

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      Рейтинг: +2706

      neveldomha 2 часа назад

      Федотов, кончай бухать.

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