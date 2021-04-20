Судья Федотов: «Давление «Спартака» на судей приносит плоды. Они стали бояться за своe место»

Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал пожизненное отстранение Михаила Вилкова от судейства и дисквалификацию Кирилла Левникова на два матча РПЛ.

«Судьи уже стали бояться за своe место, в том числе Левников. История с Вилковым подействовала. Пока Левникова отстранили на две игры, но уже понятно: давление «Спартака» на судей приносит плоды, они боятся», – цитирует Федотова «Чемпионат».