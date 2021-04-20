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  • Судья Федотов: «Давление «Спартака» на судей приносит плоды. Они стали бояться за своe место»

Судья Федотов: «Давление «Спартака» на судей приносит плоды. Они стали бояться за своe место»

20 апреля 2021, 07:51
14

Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал пожизненное отстранение Михаила Вилкова от судейства и дисквалификацию Кирилла Левникова на два матча РПЛ.

«Судьи уже стали бояться за своe место, в том числе Левников. История с Вилковым подействовала. Пока Левникова отстранили на две игры, но уже понятно: давление «Спартака» на судей приносит плоды, они боятся», – цитирует Федотова «Чемпионат».

  • Решение о пожизненном отстранении Вилкова принял глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
  • Левников отстранен на два матча из-за нарушения регламента.
  • Он не внес в протокол появление в судейской начальника «Локомотива» Станислава Сухины.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Вилков Михаил Федотов Игорь Левников Кирилл
Комментарии (14)
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neveldomha
1618898111
Федотов, кончай бухать.
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aleks14326
1618899718
Ну наконец процесс пошел,с таким судейством футбол смотреть не хочется надо еще независимый вар сделать.Судья напортачил на варе сразу в кандалы его. только так можно продажных судей убрать.
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alp
1618901178
мне кажется, на игры спартака надо назначать судей из фратрии и на вар сажать Зарему. так будет честно, я щитаю. может, при таком раскладе, в след сезоне спартак вытащит ничейку с Уфой
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Вомбат
1618904442
Чтобы оно приносило еще большие плоды, надо отменить пожизненное отстранение "судьи Федотова" от футбола и вернуть его на поле в прежнем качестве. Назначать его на все игры Зенита, пусть он отправит эту команду в ФНЛ. А в следующих сезонах назначать его на все игры Спартака, пусть Спартак всегда выигрывает.
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Ганнибал Лектор
1618913470
Все эти факты никак не связаны между собой. Федотов, у тебя паранойя
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alefreddy
1618919040
Хорошо бы порядок навести в футболе
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Каратель помойников
1618921804
А то есть если есть вопросы по судейству-это уже давление? А вилок и кирюшка явно оборзели.сразу возникают вопросы :"а откуда такая борзота? почему ничего не боятся?" Увы у нас так заведено,крыша хорошая.не исключаю,что 2 этих горе-судей ещё вернутся...
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казанский лис
1618929813
Игорь признает что это не борьба за справедливые решения, это борьба за особенное отношения к Спартаку со стороны судей. если они не послушны фердун и компания их заистерят.
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MaxRnD
1618932279
Разбираем по шагам: Спартак озвучил претензии к судейству в матче с Локомотивом. В следующем туре следует игра Локомотив - Ростов . По мнению Игоря, в результате т.н. "давления" Вилков должен бы был отсудить честно, но он отсудил на пожизненное отстранение ! Где логика ? Федотов иногда сам себе противоречит
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Hektor 84
1619043073
На продажных судей если быть точнее
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