Судья Федотов: «Давление «Спартака» на судей приносит плоды. Они стали бояться за своe место»

Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал пожизненное отстранение Михаила Вилкова от судейства и дисквалификацию Кирилла Левникова на два матча РПЛ.
«Судьи уже стали бояться за своe место, в том числе Левников. История с Вилковым подействовала. Пока Левникова отстранили на две игры, но уже понятно: давление «Спартака» на судей приносит плоды, они боятся», – цитирует Федотова «Чемпионат».
- Решение о пожизненном отстранении Вилкова принял глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
- Левников отстранен на два матча из-за нарушения регламента.
- Он не внес в протокол появление в судейской начальника «Локомотива» Станислава Сухины.
Источник: «Чемпионат»