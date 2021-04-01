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    Румменигге: «Бавария» не принимала участие в планировании Суперлиги. Мы приветствуем реформы ЛЧ»

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге озвучил позицию клуба касательно создания Суперлиги Европы.

    «Бавария» не принимала участие в планировании Суперлиги. Мы уверены, что текущая статичность в футболе гарантирует серьезный фундамент.

    «Бавария» приветствует реформы Лиги чемпионов, так как мы верим, что это будет правильным шагом для развития европейского футбола. Модифицированный отборочный этап сделает турнир более захватывающим и эмоциональным.

    Я не думаю, что Суперлига решит финансовые проблемы европейских клубов, возникших из-за коронавируса. Более того, все клубы в Европе должны солидарно работать над обеспечением рациональности в структуре затрат, особенно зарплат футболистов и гонораров агентов по отношению к доходам», – сказал Румменигге.

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    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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