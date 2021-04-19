Румменигге: «Бавария» не принимала участие в планировании Суперлиги. Мы приветствуем реформы ЛЧ»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге озвучил позицию клуба касательно создания Суперлиги Европы.
«Бавария» не принимала участие в планировании Суперлиги. Мы уверены, что текущая статичность в футболе гарантирует серьезный фундамент.
«Бавария» приветствует реформы Лиги чемпионов, так как мы верим, что это будет правильным шагом для развития европейского футбола. Модифицированный отборочный этап сделает турнир более захватывающим и эмоциональным.
Я не думаю, что Суперлига решит финансовые проблемы европейских клубов, возникших из-за коронавируса. Более того, все клубы в Европе должны солидарно работать над обеспечением рациональности в структуре затрат, особенно зарплат футболистов и гонораров агентов по отношению к доходам», – сказал Румменигге.
- Участие в новом турнире подтвердили 12 клубов – это «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».
- Его старт запланирован на август 2021 года.
- Футболисты, участвующие в Суперлиге, не смогут играть на чемпионатах мира и Европы.