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  • Румменигге: «Бавария» не принимала участие в планировании Суперлиги. Мы приветствуем реформы ЛЧ»

Румменигге: «Бавария» не принимала участие в планировании Суперлиги. Мы приветствуем реформы ЛЧ»

19 апреля 2021, 19:22
2

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге озвучил позицию клуба касательно создания Суперлиги Европы.

«Бавария» не принимала участие в планировании Суперлиги. Мы уверены, что текущая статичность в футболе гарантирует серьезный фундамент.

«Бавария» приветствует реформы Лиги чемпионов, так как мы верим, что это будет правильным шагом для развития европейского футбола. Модифицированный отборочный этап сделает турнир более захватывающим и эмоциональным.

Я не думаю, что Суперлига решит финансовые проблемы европейских клубов, возникших из-за коронавируса. Более того, все клубы в Европе должны солидарно работать над обеспечением рациональности в структуре затрат, особенно зарплат футболистов и гонораров агентов по отношению к доходам», – сказал Румменигге.

Источник: Официальный сайт «Баварии»
Германия. Бундеслига Бавария Румменигге Карл-Хайнц
Комментарии (2)
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RUBINTATAR
1618856462
Молодец!!!
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knikos
1618858256
Так что пускай Наглия и играет в этой СЛ . Я всё равно их не смотрю .
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