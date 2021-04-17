«Они видят то, чего нет». «Спартак» высмеял работу VAR репликой блогера Понасенкова

спартак это терпила каторая визжит как с у к а на всю подворотню, как будто ее режут... с ц у к о, какая все таки это мерзкая команда... фу фу фу ....
«Спартак» оставил твит по итогам субботних матчей РПЛ. В нем использовано видео с участием видеоблогера Евгения Понасенкова. Оно доступно ниже.
«Они видят то, чего нет», – говорится в ролике.
- Например, спорным считается пенальти в пользу «Локомотива» в матче против «Ростова» (4:1).
- «Спартак» завтра, 18 апреля, примет «Уфу».
- «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
April 17, 2021