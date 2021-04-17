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    «Они видят то, чего нет». «Спартак» высмеял работу VAR репликой блогера Понасенкова

    «Спартак» оставил твит по итогам субботних матчей РПЛ. В нем использовано видео с участием видеоблогера Евгения Понасенкова. Оно доступно ниже.

    «Они видят то, чего нет», – говорится в ролике.

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    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 21:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8236

      alp 3 минуты назад

      спартак это терпила каторая визжит как с у к а на всю подворотню, как будто ее режут... с ц у к о, какая все таки это мерзкая команда... фу фу фу ....

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      Рейтинг: +15

      I'll be back 21 минуту назад

      Аж проПОНАСЕНКОВАло меня от видео.
      У Спартака все такие блогеры????

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