Арбитр Федотов: «Пенальти в ворота «Ростова» выдуман. Судьи отдают долги Сухине»

Возможно и не стоило ставить пенку, но при чем тут Сухина ? Федотова конечно интересно почитать, но Сухина, на хайпе что ли решил поплясать ?
Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с пенальти в матче 26-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1). На 65-й минуте 11-метровый реализовал Гжегож Крыховяк.
«Не стоило назначать пенальти в ворота «Ростова», судьи просто отдают долги Станиславу Сухине. На VAR работает Игорь Панин, а когда в прошлый раз отстраняли Сухину, именно он работал на матче между «Локо» и «Ахматом», Сухина тогда на него орал.
Что касается самого эпизода, то игрок «Ростова» просто поставил ногу, а Крыховяк по ней ударил. Соперник не блокировал Крыховяка, не шeл в него, это просто выдуманный пенальти в ворота «Ростова», – сказал Федотов.
- Сухина – начальник команды «Локомотива».
- Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
- «Локомотив» добился 9-й победы подряд.