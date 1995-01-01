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    Арбитр Федотов: «Пенальти в ворота «Ростова» выдуман. Судьи отдают долги Сухине»

    Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с пенальти в матче 26-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1). На 65-й минуте 11-метровый реализовал Гжегож Крыховяк.

    «Не стоило назначать пенальти в ворота «Ростова», судьи просто отдают долги Станиславу Сухине. На VAR работает Игорь Панин, а когда в прошлый раз отстраняли Сухину, именно он работал на матче между «Локо» и «Ахматом», Сухина тогда на него орал.

    Что касается самого эпизода, то игрок «Ростова» просто поставил ногу, а Крыховяк по ней ударил. Соперник не блокировал Крыховяка, не шeл в него, это просто выдуманный пенальти в ворота «Ростова», – сказал Федотов.

    • Сухина – начальник команды «Локомотива».
    • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
    • «Локомотив» добился 9-й победы подряд.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1712

      LOKOfanatik19 14 минут назад

      Возможно и не стоило ставить пенку, но при чем тут Сухина ? Федотова конечно интересно почитать, но Сухина, на хайпе что ли решил поплясать ?

      1
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      Рейтинг: +382

      aimer1988 38 минут назад

      "Игрок Ростова просто поставил ногу, а Крыховяк по ней ударил" )) и ничего, что за этой ногой был мяч, который этим ударом Крыховяк собирался отправить в ворота) Если бы игрок Ростова, поставив ногу, завладел мячом, это другой вопрос, нарушения бы не было. А здесь по сути лишение возможности забить гол.

      -1
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      Рейтинг: -78

      Свин-токсик > aimer1988 6 минут назад

      Не искажай факты, ростовчанен просто бежал рядом, а КРыховячок очевиднейшим образом цеплялся своей ногой за чужую.

      1
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      Рейтинг: +873

      Вальдемар IV 44 минуты назад

      в лч все равно возле сортира поедут

      1
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      Рейтинг: +2532

      FENIX-SL 48 минут назад

      счет 4-1
      вы чего ноете то
      разницу в 3 мяча судья подарил тоже?
      народ нытиков

      1
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      Рейтинг: +2532

      FENIX-SL 49 минут назад

      эмм
      а это не пенальти?
      сыграл бы игрок ростова в мяч хоть..вопросов не было бы
      а тут просто откровенно сбивал

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      Рейтинг: -78

      Свин-токсик > FENIX-SL 5 минут назад

      Блин, у тебя Реал на аве, я сразу не увидел, что у тебя странные представления о судействе.

      0
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      Рейтинг: +2982

      sobaka120982 52 минуты назад

      Сегодня согласен с ним!!!!

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      Рейтинг: +5281

      Томик 54 минуты назад

      Слишком много гребаного позора претендует на несколько нужных мест. Вот и получаются такие некрасивые моменты. А что делать? А как иначе затащить? Вопрос один возникает только: "Локомотиву" уже одобрили второе место или ещё "Динамо" с ЦСКА будут до упора волочить?

      2
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      Рейтинг: +1712

      LOKOfanatik19 > Томик 12 минут назад

      Локо, Динамо, ЦСКА, а куда ты отбросил ноющий Спартак ?

      0
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      Рейтинг: +5281

      Томик > LOKOfanatik19 5 минут назад

      Не всхлипывал бы ты там, где не спрашивают.

      0
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      Рейтинг: -361

      Аден 57 минут назад

      Стыдно, очень стыдно за пи D ерский бомжатник. От них эта грязь идет.

      2
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      Рейтинг: +4745

      Гавроша 1 час назад

      А стыдно за свиней!!!

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      Рейтинг: +548

      Алекс636363 1 час назад

      абсолютно согласен. 100 % выдумка судьи

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