Арбитр Федотов: «Пенальти в ворота «Ростова» выдуман. Судьи отдают долги Сухине»

Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с пенальти в матче 26-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1). На 65-й минуте 11-метровый реализовал Гжегож Крыховяк.

«Не стоило назначать пенальти в ворота «Ростова», судьи просто отдают долги Станиславу Сухине. На VAR работает Игорь Панин, а когда в прошлый раз отстраняли Сухину, именно он работал на матче между «Локо» и «Ахматом», Сухина тогда на него орал.

Что касается самого эпизода, то игрок «Ростова» просто поставил ногу, а Крыховяк по ней ударил. Соперник не блокировал Крыховяка, не шeл в него, это просто выдуманный пенальти в ворота «Ростова», – сказал Федотов.