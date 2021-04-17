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  • Арбитр Федотов: «Пенальти в ворота «Ростова» выдуман. Судьи отдают долги Сухине»

Арбитр Федотов: «Пенальти в ворота «Ростова» выдуман. Судьи отдают долги Сухине»

17 апреля 2021, 18:55
40

Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с пенальти в матче 26-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1). На 65-й минуте 11-метровый реализовал Гжегож Крыховяк.

«Не стоило назначать пенальти в ворота «Ростова», судьи просто отдают долги Станиславу Сухине. На VAR работает Игорь Панин, а когда в прошлый раз отстраняли Сухину, именно он работал на матче между «Локо» и «Ахматом», Сухина тогда на него орал.

Что касается самого эпизода, то игрок «Ростова» просто поставил ногу, а Крыховяк по ней ударил. Соперник не блокировал Крыховяка, не шeл в него, это просто выдуманный пенальти в ворота «Ростова», – сказал Федотов.

  • Сухина – начальник команды «Локомотива».
  • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
  • «Локомотив» добился 9-й победы подряд.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ростов Вилков Михаил Федотов Игорь
Комментарии (40)
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Rio_ter
1618676880
Не шёл в него? Он корпусом таранил - на повторе хорошо видно движение.
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Алекс636363
1618677484
абсолютно согласен. 100 % выдумка судьи
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Томик
1618679434
Слишком много гребаного позора претендует на несколько нужных мест. Вот и получаются такие некрасивые моменты. А что делать? А как иначе затащить? Вопрос один возникает только: "Локомотиву" уже одобрили второе место или ещё "Динамо" с ЦСКА будут до упора волочить?
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sobaka120982
1618679535
Сегодня согласен с ним!!!!
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Вальдемар IV
1618680003
в лч все равно возле сортира поедут
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aimer1988
1618680374
"Игрок Ростова просто поставил ногу, а Крыховяк по ней ударил" )) и ничего, что за этой ногой был мяч, который этим ударом Крыховяк собирался отправить в ворота) Если бы игрок Ростова, поставив ногу, завладел мячом, это другой вопрос, нарушения бы не было. А здесь по сути лишение возможности забить гол.
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paracetamol
1618683035
Не долги отдают Сухине, а тянут морковскую шваль изо всех сил. Не бесплатно, разумеется.
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rash1959
1618683257
Это же надо так умудриться вывернуть стопу, чтобы самому зацепиться за ногу. Полный левак.
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Кузьмич на трибуне
1618683401
Судя по многочисленным повторам, Крыховяк и не собирался бить, подпрыгнул, что бы не получить по ногам и упал. Я со своей колокольни пенальти не увидел. конечно этот факт выбил из колеи одних, и дал фуру другим.
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Ловкий Бубен
1618700249
Редко когда но соглашусь с Федотовым, пенальти не было , второй жёлтой на основании которой игрок Ростова получил красную тоже, Ростов засудили
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