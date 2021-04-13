Григорьянц – о начальнике «Спартака» в судейской: «Рабочий день закончился. Будет заявление – будем разбираться»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал видео, на котором начальник «Спартака» Василий Козловцев зашел в судейскую комнату на «РЖД-Арене».

«К нам никакие материалы или документы не поступали, рабочий день закончился. Будет заявление от клуба, будем разбираться», – цитирует Григорьянца Sport24.

В «Спартаке» подтвердили, что сотрудник клуба заходил в судейскую.

Начальник «Локомотива» Станислав Сухина также заходил в судейскую комнату перед матчем.

также заходил в судейскую комнату перед матчем. Заседание по его делу состоится в пятницу, 16 апреля, в 12:00 мск.

«Спартак» также инициировал разбирательство в отношении главного арбитра встречи Кирилла Левникова.

Начальник «Спартака» заходил в судейскую перед игрой с «Локомотивом»