Григорьянц – о начальнике «Спартака» в судейской: «Рабочий день закончился. Будет заявление – будем разбираться»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал видео, на котором начальник «Спартака» Василий Козловцев зашел в судейскую комнату на «РЖД-Арене».
«К нам никакие материалы или документы не поступали, рабочий день закончился. Будет заявление от клуба, будем разбираться», – цитирует Григорьянца Sport24.
- В «Спартаке» подтвердили, что сотрудник клуба заходил в судейскую.
- Начальник «Локомотива» Станислав Сухина также заходил в судейскую комнату перед матчем.
- Заседание по его делу состоится в пятницу, 16 апреля, в 12:00 мск.
- «Спартак» также инициировал разбирательство в отношении главного арбитра встречи Кирилла Левникова.
Начальник «Спартака» заходил в судейскую перед игрой с «Локомотивом»
Источник: Sport24