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    Григорьянц – о начальнике «Спартака» в судейской: «Рабочий день закончился. Будет заявление – будем разбираться»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал видео, на котором начальник «Спартака» Василий Козловцев зашел в судейскую комнату на «РЖД-Арене».

    «К нам никакие материалы или документы не поступали, рабочий день закончился. Будет заявление от клуба, будем разбираться», – цитирует Григорьянца Sport24.

    Начальник «Спартака» заходил в судейскую перед игрой с «Локомотивом»

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    Источник: Sport24

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    13.04.2021 22:46
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      mikhailnic 2 минуты назад

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      Рейтинг: +8606

      NewLife 1 час назад

      После того,как все закончилось, заходила уборщица похожая на начальника Спартака. Может, наконец, РФС раскроет и не будет держать в тайне свой ноу-хау по заносам-выносам.

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      Рейтинг: +6433

      "supermax" 1 час назад

      А что и наши заходили? Ну епта... Продешевили видать

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      Рейтинг: +952

      moskowcity-petrv 1 час назад

      Одни армяне

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      Рейтинг: +6545

      житель СПб 1 час назад

      Глава КДК, наверное, уже охренел от всего этого!

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