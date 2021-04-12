«Спартак» попросил наказать Левникова за появление Сухины в судейской комнате

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов озвучил позицию клуба по поводу ситуации с появлением начальника команды «Локомотива» Станислав Сухины в судейской комнате перед воскресным дерби.

«Главный судья матча Кирилл Левников и другие официальные лица не предприняли действий, направленных на пресечение появления Станислава Сухины в судейской. Арбитр должен сразу же сообщить делегату о любых инцидентах произошедших до, во время и по окончании матча, в том числе о случаях оказания прямого или косвенного воздействия на судейскую бригаду.

«Спартак» считает, что случившееся является грубейшим нарушением норм регламента и статей дисциплинарного кодекса арбитра и инспектора РФС со стороны Кирилла Левникова.

Клуб просит разобраться в произошедшем и рассмотреть вопрос о квалификации действий главного судьи и применить к нему меры дисциплинарной ответственности», – сказал Фетисов.