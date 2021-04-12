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    «Спартак» попросил наказать Левникова за появление Сухины в судейской комнате

    Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов озвучил позицию клуба по поводу ситуации с появлением начальника команды «Локомотива» Станислав Сухины в судейской комнате перед воскресным дерби.

    «Главный судья матча Кирилл Левников и другие официальные лица не предприняли действий, направленных на пресечение появления Станислава Сухины в судейской. Арбитр должен сразу же сообщить делегату о любых инцидентах произошедших до, во время и по окончании матча, в том числе о случаях оказания прямого или косвенного воздействия на судейскую бригаду.

    «Спартак» считает, что случившееся является грубейшим нарушением норм регламента и статей дисциплинарного кодекса арбитра и инспектора РФС со стороны Кирилла Левникова.

    Клуб просит разобраться в произошедшем и рассмотреть вопрос о квалификации действий главного судьи и применить к нему меры дисциплинарной ответственности», – сказал Фетисов.

    • «Локомотив» победил в дерби со счетом 2:0.
    • «Спартак» попросил ЭСК разобрать три эпизода с неназначенным пенальти в этом матче.
    • Сухина – бывший арбитр РПЛ.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    12.04.2021 22:18
    Комментарии12
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      Рейтинг: +8516

      NewLife 35 минут назад

      Наказывать надо проводниц, влепив им технарь. А Левников должен получить свое за судейство переводом в фнл (там заносят меньше)))

      1
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      Рейтинг: +1150

      Spirit_78 > NewLife 19 минут назад

      ФК Зашквартак Москва признать вечным чемпионом, запретить другим клубам завоёвывать золотые медали.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8516

      NewLife > Spirit_78 18 минут назад

      И таких дебилов как ты вернуть в дурдома и отобрать интернет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1150

      Spirit_78 > NewLife 16 минут назад

      Прости, забыл: признать всех болельщиков других клубов дебилами и поместить в сумасшедшие дома.
      Мечта сектанта))

      0
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      ...
      Рейтинг: +8516

      NewLife > Spirit_78 12 минут назад

      Я же написал: таких как ты. Ну ты даже это понять не можешь. Что вас там совсем не лечат ?

      2
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      Рейтинг: +1150

      Spirit_78 > NewLife 4 минуты назад

      Давно ли сарказм стал болезнью? Раз для тебя сарказм является слишком сложным для понимания, вернёмся к твоему изначальному комментарию: неужели самому не противно, что твой Свиньяк ничего не может без липового технаря?

      0
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      Рейтинг: +8516

      NewLife > Spirit_78 2 минуты назад

      Мы много можем, но хотим играть по правилами, а не по газовым понятиям, как ваш гей-клуб. Что-то я забыл, кто руководит РФС в свободное от основной работы время?

      0
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      Рейтинг: +4259

      maygli 35 минут назад

      Чувствую не хило так КДК щас к майским праздникам заработает себе денюжек.

      1
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      Рейтинг: +4259

      maygli 38 минут назад

      ДА!!! ДА!!!! А ЕЩЁ ОН ВСТАВАЛ НА КОЛЕНО!!!

      0
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      Рейтинг: +6500

      житель СПб 1 час назад

      Мне тоже не нравится, что Сухина заходил в раздевалку судей. Должны быть наказаны и Левников, и Сухина (Локо - оштрафован).

      1
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      Рейтинг: +854

      Красногорск_Фан > житель СПб 1 час назад

      За то что нарушил правила которые знал можно и наказать.

      2
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      Рейтинг: +653

      АКМ-74У 1 час назад

      Ну, теперь все ясно!

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