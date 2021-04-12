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  • «Спартак» попросил наказать Левникова за появление Сухины в судейской комнате

«Спартак» попросил наказать Левникова за появление Сухины в судейской комнате

12 апреля 2021, 22:18
19

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов озвучил позицию клуба по поводу ситуации с появлением начальника команды «Локомотива» Станислав Сухины в судейской комнате перед воскресным дерби.

«Главный судья матча Кирилл Левников и другие официальные лица не предприняли действий, направленных на пресечение появления Станислава Сухины в судейской. Арбитр должен сразу же сообщить делегату о любых инцидентах произошедших до, во время и по окончании матча, в том числе о случаях оказания прямого или косвенного воздействия на судейскую бригаду.

«Спартак» считает, что случившееся является грубейшим нарушением норм регламента и статей дисциплинарного кодекса арбитра и инспектора РФС со стороны Кирилла Левникова.

Клуб просит разобраться в произошедшем и рассмотреть вопрос о квалификации действий главного судьи и применить к нему меры дисциплинарной ответственности», – сказал Фетисов.

  • «Локомотив» победил в дерби со счетом 2:0.
  • «Спартак» попросил ЭСК разобрать три эпизода с неназначенным пенальти в этом матче.
  • Сухина – бывший арбитр РПЛ.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Сухина Станислав
Комментарии (19)
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АКС-74У
1618256787
Ну, теперь все ясно!
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житель СПб
1618257167
Мне тоже не нравится, что Сухина заходил в раздевалку судей. Должны быть наказаны и Левников, и Сухина (Локо - оштрафован).
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maygli
1618259606
ДА!!! ДА!!!! А ЕЩЁ ОН ВСТАВАЛ НА КОЛЕНО!!!
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maygli
1618259780
Чувствую не хило так КДК щас к майским праздникам заработает себе денюжек.
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NewLife
1618259781
Наказывать надо проводниц, влепив им технарь. А Левников должен получить свое за судейство переводом в фнл (там заносят меньше)))
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Павелий
1618262707
Левникова на год отстранить от футбола. Сухину на год отстранить от футбола. Локомотиву засчитать технарь. Жёстко, но регламент един для всех.
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mirspirs25
1618272774
Почитаешь комментарии, так Спартаку вообще очков шесть надо дать, три за сухину, три за гилерме.
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ЗаЖиМ61
1618284280
слышь, ******* ромбик, вот как заявили в начала сезона, что снимитесь, вот и надо было валить, хватить уже ныть, достали, и так вам подсвистывали!
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Kollljan
1618289511
Если Спартак выпросит "технарь" Локомотива, то создастся прецедент. Потом результат каждого матча в каждом туре любая проигравшая команда будет заявлять на пересмотр. Найдется тысячу причин. Уже будет не футбол, а полный маразм.
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zigbert
1618333607
Нарушен регламент дисциплинарного кодекса арбитра. Что тут еще доказывать, надо наказывать. Левников должен знать об этом, его вина даже в большей степени чем Сухины.
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