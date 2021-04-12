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  • Начальник команды «Локомотива» Сухина заходил в судейскую перед матчем со «Спартаком»

Начальник команды «Локомотива» Сухина заходил в судейскую перед матчем со «Спартаком»

12 апреля 2021, 19:59
49

«Спартак» в своем ютуб-канале выложил видео, посвященное матчу 25-го тура РПЛ против «Локомотива».

Среди прочего в ролике показано, как начальник команды «Локомотива» Станислав Сухина выходит из судейской комнаты незадолго до начала дерби.

Общение представителей клубов с арбитрами запрещено, поэтому на произошедшее обратили внимание в РФС.

«Если это (появление Сухины в судейской комнате) зафиксировано, то, безусловно, это будет рассмотрено. По регламенту, который я ввел, никто не имеет права ни до, ни во время, ни после игры входить в судейскую комнату.

Если это есть хоть на какой-то камере, то это будет иметь оценку. Для рассмотрения эпизода необходимо обращение клуба», – сказал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

  • «Локомотив» победил в дерби со счетом 2:0.
  • «Спартак» попросил ЭСК разобрать три эпизода с неназначенным пенальти в этом матче.
  • Сухина – бывший арбитр РПЛ.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Сухина Станислав
Комментарии (49)
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NewLife
1618247831
Из всех орудий по Спартаку.
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NewLife
1618248235
Ну что возмущаться, более опытный судейский ветеран зашел дать наставления молодому левникову, поделился опытом судейства, пообещал потом все обсудить )))
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Ганнибал Лектор
1618248539
Неважно, что, почему и какие будут последствия. Секта все равно будет сейчас хрюкать, что это он туда зашел по заданию Зенита/Дюкова/Миллера/Газпрома/Аршавина (нужное подчеркнуть)
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Свин-токсик
1618248553
Ржака.)) Каломотивчик хочет отбить в ЛЧ деньги, вложенные в арбитров. По стопам Зенитки пошёл.
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Старикан
1618248823
Одни в судейскую перед матчем заходят, другие после матча в ресторане встречаются... что тут комментировать-то?
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Kollljan
1618249948
Какое позорище этот Спартак! Ну проиграли. Борьба была честной на поле. Чего вам еще надо? Эти истерики после каждого поражения - в цирк ходить не надо. Такое впечатление от игры Спартака складывается, что главная задача команды как можно больше попасть мячом в руки соперников в их штрафной. Не в руки надо целить мячом, а в ворота.
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мы_не_рабы
1618251001
Да бросьте вы. Человек зашёл спросить как дела, как семья, всё ли в порядке, не нужно ли чего? По старой дружбе. А вы из этого раздули целый заговор. Ну подумаешь регламентом запрещено. Если нельзя, но очень хочется - то можно.
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Красногорск_Фан
1618251557
Штирлиц шел по Берлину и не знал что его выдавало. То ли ушанка с красной звездой, То ли ППШ, то ли парашют волочащийся за спиной ))) в век высоких технологий, защищенных твиттеров и прочих смс, надо же сходил своими ногами палится и еще так чтобы Спартачи обязательно засняли. Новичок )) А когда зашел говорит с надрывом - ребята мы когда мы честно начнем в счете вести в 2 мяча, принимайте сомнительные решения, чтобы все видели что палюсь не даром.
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upiter622
1618253796
Ну это меняет дело,срочно спартаку 5 очков,нет...лучше 10 на всякий случай!
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mdu86
1618254844
Уже сутки продолжается этот цирк! Заговор раскрыт, молодцы!))) Выиграли - всё хорошо, как только потеряли очки - всё, заговор вселенского масштаба, снимаемся с чемпионата и т.д... Спартак, остановись, а то вы, расследуя эту сенсацию, на себя выйдете!
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