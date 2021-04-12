Начальник команды «Локомотива» Сухина заходил в судейскую перед матчем со «Спартаком»

«Спартак» в своем ютуб-канале выложил видео, посвященное матчу 25-го тура РПЛ против «Локомотива».

Среди прочего в ролике показано, как начальник команды «Локомотива» Станислав Сухина выходит из судейской комнаты незадолго до начала дерби.

Общение представителей клубов с арбитрами запрещено, поэтому на произошедшее обратили внимание в РФС.

«Если это (появление Сухины в судейской комнате) зафиксировано, то, безусловно, это будет рассмотрено. По регламенту, который я ввел, никто не имеет права ни до, ни во время, ни после игры входить в судейскую комнату.

Если это есть хоть на какой-то камере, то это будет иметь оценку. Для рассмотрения эпизода необходимо обращение клуба», – сказал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.