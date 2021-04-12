Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?

    Начальник команды «Локомотива» Сухина заходил в судейскую перед матчем со «Спартаком»

    «Спартак» в своем ютуб-канале выложил видео, посвященное матчу 25-го тура РПЛ против «Локомотива».

    Среди прочего в ролике показано, как начальник команды «Локомотива» Станислав Сухина выходит из судейской комнаты незадолго до начала дерби.

    Общение представителей клубов с арбитрами запрещено, поэтому на произошедшее обратили внимание в РФС.

    «Если это (появление Сухины в судейской комнате) зафиксировано, то, безусловно, это будет рассмотрено. По регламенту, который я ввел, никто не имеет права ни до, ни во время, ни после игры входить в судейскую комнату.

    Если это есть хоть на какой-то камере, то это будет иметь оценку. Для рассмотрения эпизода необходимо обращение клуба», – сказал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

    • «Локомотив» победил в дерби со счетом 2:0.
    • «Спартак» попросил ЭСК разобрать три эпизода с неназначенным пенальти в этом матче.
    • Сухина – бывший арбитр РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:59
    Комментарии47
    ...
    • ...
      Рейтинг: +900

      Граф2019 1 минуту назад

      разобрать дрезину и на металлолом...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +845

      Красногорск_Фан 8 минут назад

      Штирлиц шел по Берлину и не знал что его выдавало. То ли ушанка с красной звездой, То ли ППШ, то ли парашют волочащийся за спиной ))) в век высоких технологий, защищенных твиттеров и прочих смс, надо же сходил своими ногами палится и еще так чтобы Спартачи обязательно засняли. Новичок )) А когда зашел говорит с надрывом - ребята мы когда мы честно начнем в счете вести в 2 мяча, принимайте сомнительные решения, чтобы все видели что палюсь не даром.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6022

      Рубинище 9 минут назад

      В нормальных чемпионатах снимают очки. Хотя и Локо справедливо выиграл.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3793

      мы_не_рабы 17 минут назад

      Да бросьте вы. Человек зашёл спросить как дела, как семья, всё ли в порядке, не нужно ли чего? По старой дружбе. А вы из этого раздули целый заговор. Ну подумаешь регламентом запрещено. Если нельзя, но очень хочется - то можно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -312

      Аден 18 минут назад

      локомотив пошел по пути паразитурующего бЗенита, прикормом судеек.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2629

      Kollljan 35 минут назад

      Какое позорище этот Спартак! Ну проиграли. Борьба была честной на поле. Чего вам еще надо? Эти истерики после каждого поражения - в цирк ходить не надо. Такое впечатление от игры Спартака складывается, что главная задача команды как можно больше попасть мячом в руки соперников в их штрафной. Не в руки надо целить мячом, а в ворота.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2629

      Kollljan > Павелий 27 минут назад

      Мы просто не знаем какие "события за пределами поля" происходят, например, в итальянском футболе, в испанском и т.д. И от этого незнания считаем, что наша лига, в этом отношении, хуже всех.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4387

      Павелий > Kollljan 26 минут назад

      Да, на поле была хорошая рубка. Но она далеко не всегда была честной. Игроки Локо играли в автобус, валялись как девочки больше обычного.
      Но проблема в том, что события за пределами поля в нашей "Лиге Приколов" влияют на результат чаще, чем сама игра. =(
      А так это был день Локо и не день Спартака.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29

      Свин-токсик > Kollljan 24 минуты назад

      Это не истерики.
      Нас так судят в каждом матче. Независимо от результата.
      Борьба не была честной. Это была борьба греко-римская со стороны Каломотива.
      Ты дурачок.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4387

      Павелий > Kollljan 24 минуты назад

      Да, тут не спорю. Но если у всех команд будут одинаковые условия, не будет админресурса, не будет дорисовывания футолок для ВАР, не будет кривых линий оффсайдов, то наша лига только выиграет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2629

      Kollljan > Павелий 21 минуту назад

      А вот тут уже без политики не обойтись. Пока в стране политическая ситуация такая как есть, т.е. перед законом все равны, но есть те кто ровнее, то и в спорте будет тоже самое. Пока не изменится первое - не изменится и второе.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4387

      Павелий > Kollljan 14 минут назад

      Вот если бы Газпром тратил деньги на Зенит разумнее, а зам пред совбеза не был бы главой московского отделения болельщиков Зенита, то уже эти изменения сделали бы наш чемпионат конкурентоспособнее. Помню лет 10 назад в Бундеслиге за 2 тура до конца на золото претендовали 5 (!!!) команд. Остаётся только завидовать....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11871

      Persona_non_Grata > Kollljan 14 минут назад

      +++ ! Рад поменять мнение о человеке в лучшую сторону )) Но вот с первой фразой всё же не соглашусь .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23557

      пьяныйхоровод 37 минут назад

      -"Засуди их " кричал Сухина и топал ногами . И он засудил , убил таки просто "народную кАманду" )))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Свин-токсик 38 минут назад

      Сухина как пришёл в Каломотив, так она сразу приподнялся неплохо.
      И тренер теперь не нужен, и игроками можно разбрасываться.)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      прабабушка краба 38 минут назад

      интересная закономерность. когда спартак проигрывает по игре, виноваты абсолютно все, кроме них самих

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4387

      Павелий > прабабушка краба 30 минут назад

      Ты смотрел матч?! Счёт совсем не по игре, даже в учётом того, что половину матча Спартак играл в меньшинстве.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29

      Свин-токсик > прабабушка краба 23 минуты назад

      Закономерность одна - Спартак при любом результате судят очень плохо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2861

      Semenycch 47 минут назад

      Какие ж мерзкие существа свиньи. Проиграли Локо по делу, но визжать еще будут долго!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3770

      ziborock > Semenycch 45 минут назад

      Болелы зенита в каждой Дзюбе затычка!)))

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84482
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru