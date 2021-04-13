Начальник «Спартака» заходил в судейскую перед игрой с «Локомотивом»

Стали известны новые подробности скандального матча 25-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак».

В распоряжение Sport24 попало видео с камер стадиона «РЖД-Арена», на котором начальник «Спартака» Василий Козловцев заходит в судейскую комнату перед началом игры. Это нарушение регламента.

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов подтвердил эту информацию.

«Увидев выложенное видео я только что связался с Козловцевым. Он действительно заходил в судейскую после окончания матча с «Локомотивом» для передачи кода подтверждения протокола. Меня удивляют опубликованное в СМИ не закавыченная информация, из чего я делаю вывод, что это не позиция «Локомотива», а додумки журналистов.

Хорошо бы, если «Локомотив» предоставил на КДК полную съeмку с камер видео-наблюдений: до начала матча и вплоть до конца игры и отъезда команд со стадиона, чтобы мы могли посмотреть, сколько раз Станислав Сухина заходил в судейскую», – сказал Фетисов.

Начальник «Локомотива» Сухина также заходил в судейскую комнату перед матчем. Это запрещено регламентом.

Заседание по его делу состоится в пятницу, 16 апреля, в 12:00 мск.

«Спартак» также инициировал разбирательство в отношении главного арбитра встречи Кирилла Левникова.