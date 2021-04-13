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  • Начальник «Спартака» заходил в судейскую перед игрой с «Локомотивом»

Начальник «Спартака» заходил в судейскую перед игрой с «Локомотивом»

13 апреля 2021, 21:21
59

Стали известны новые подробности скандального матча 25-го тура РПЛ «Локомотив»«Спартак».

В распоряжение Sport24 попало видео с камер стадиона «РЖД-Арена», на котором начальник «Спартака» Василий Козловцев заходит в судейскую комнату перед началом игры. Это нарушение регламента.

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов подтвердил эту информацию.

«Увидев выложенное видео я только что связался с Козловцевым. Он действительно заходил в судейскую после окончания матча с «Локомотивом» для передачи кода подтверждения протокола. Меня удивляют опубликованное в СМИ не закавыченная информация, из чего я делаю вывод, что это не позиция «Локомотива», а додумки журналистов.

Хорошо бы, если «Локомотив» предоставил на КДК полную съeмку с камер видео-наблюдений: до начала матча и вплоть до конца игры и отъезда команд со стадиона, чтобы мы могли посмотреть, сколько раз Станислав Сухина заходил в судейскую», – сказал Фетисов.

  • Начальник «Локомотива» Сухина также заходил в судейскую комнату перед матчем. Это запрещено регламентом.
  • Заседание по его делу состоится в пятницу, 16 апреля, в 12:00 мск.
  • «Спартак» также инициировал разбирательство в отношении главного арбитра встречи Кирилла Левникова.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Сухина Станислав
Комментарии (59)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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alp
1618339709
вот это поворот!!
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MaxRnD
1618340301
Там в судейской торги проходили что ли ?
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житель СПб
1618341575
Ну что же, чего то такого стоило ожидать... Уж очень настойчив был Спартак в требованиях наказать Локомотив. Ну и что теперь, наказали? Или и в этом - Зенит виноват? Вряд ли...
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Алехсбургер.
1618342638
Тошнит уже от вас.. От всех. " Павел Городницкий @gorodnitskiy · 4h Честная таблица РПЛ: 1. Великий и могучий Спартак Москва 2-16. Жалкие заговорщики, сдыхли, ничтожества, мелкие командочки, крошечные существа, недостойные даже выходить на одно поле с феноменальными игроками великого Спартака."(с)
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Генрих121
1618342965
Журнашлюшки вбрасывают, навоз на вентилятор.. А школота давай его размазывать...Было ,не было, главное поумничать...
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Красногорск_Фан
1618343306
Гитлер принимает в своем кабинете Муссолини. Вдруг дверь распахивается, входит Штирлиц с подносом апельсинов, ставит их на стол и, ни на кого не обращая внимания, подходит к сейфу, вскрывает его с помощью лома и начинает рыться в нем, выбрасывая ненужные документы на пол. — Кто это? — удивленно спрашивает Муссолини? — Русский разведчик Исаев, — безразличным тоном отвечает фюрер, — у нас Штирлицем числится. — Так почему же ты его не арестуешь? — А, все равно отвертится, скажет, что апельсины приносил.
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NewLife
1618345713
Сухина перед матчем заносил, а человек похожий на гаврошу после матча инкассировал для дальнейшей передачи, как было договорено.
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NewLife
1618347339
Питерский приблудок "чемпионат" это цирк, ему говорят, что заходил после игры, а он твердит, что до. Единственная цель зайти после игры- это набить кое кому морду, но никаких жалоб не поступает.
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Masteralex
1618347589
ахаха, и где эти болелы, которые требовали дисквалификации Локо, поворот истории прям почти стандартный, ожидалось что-то такое, потому что со Спартаком всегда так, чем больше говна из их вентилятора летит, тем больше говна в итоге оседает на тех кто по другую сторону вентилятора
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BRO_football
1618349063
Ахахах у свиней наверняка была и эта часть видео, где заходил Козловцев, однако, они наглым образом решили показать только ту, где заходит Сухина. Вот же мрази. Локомотив должен подать встречную жалобу в РФС. Интересно, чем же закончится весь этот цирк!
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