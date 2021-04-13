Начальник «Спартака» заходил в судейскую перед игрой с «Локомотивом»

Журнашлюшки вбрасывают, навоз на вентилятор.. А школота давай его размазывать...Было ,не было, главное поумничать...
Стали известны новые подробности скандального матча 25-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак».
В распоряжение Sport24 попало видео с камер стадиона «РЖД-Арена», на котором начальник «Спартака» Василий Козловцев заходит в судейскую комнату перед началом игры. Это нарушение регламента.
Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов подтвердил эту информацию.
«Увидев выложенное видео я только что связался с Козловцевым. Он действительно заходил в судейскую после окончания матча с «Локомотивом» для передачи кода подтверждения протокола. Меня удивляют опубликованное в СМИ не закавыченная информация, из чего я делаю вывод, что это не позиция «Локомотива», а додумки журналистов.
Хорошо бы, если «Локомотив» предоставил на КДК полную съeмку с камер видео-наблюдений: до начала матча и вплоть до конца игры и отъезда команд со стадиона, чтобы мы могли посмотреть, сколько раз Станислав Сухина заходил в судейскую», – сказал Фетисов.
- Начальник «Локомотива» Сухина также заходил в судейскую комнату перед матчем. Это запрещено регламентом.
- Заседание по его делу состоится в пятницу, 16 апреля, в 12:00 мск.
- «Спартак» также инициировал разбирательство в отношении главного арбитра встречи Кирилла Левникова.
Перед вами видео, на котором запечатлено, как до матча «Локомотив» — «Спартак» в судейскую комнату на «РЖД Арене» заходит человек, похожий на начальника «Спартака» Василия Козловцева.По регламенту никто из представителей команд не имеет права входить в судейскую комнату. pic.twitter.com/Qq67eYn9YI— Sport24 (@sport24_ru) April 13, 2021