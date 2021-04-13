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    Начальник «Спартака» заходил в судейскую перед игрой с «Локомотивом»

    Стали известны новые подробности скандального матча 25-го тура РПЛ «Локомотив»«Спартак».

    В распоряжение Sport24 попало видео с камер стадиона «РЖД-Арена», на котором начальник «Спартака» Василий Козловцев заходит в судейскую комнату перед началом игры. Это нарушение регламента.

    Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов подтвердил эту информацию.

    «Увидев выложенное видео я только что связался с Козловцевым. Он действительно заходил в судейскую после окончания матча с «Локомотивом» для передачи кода подтверждения протокола. Меня удивляют опубликованное в СМИ не закавыченная информация, из чего я делаю вывод, что это не позиция «Локомотива», а додумки журналистов.

    Хорошо бы, если «Локомотив» предоставил на КДК полную съeмку с камер видео-наблюдений: до начала матча и вплоть до конца игры и отъезда команд со стадиона, чтобы мы могли посмотреть, сколько раз Станислав Сухина заходил в судейскую», – сказал Фетисов.

    • Начальник «Локомотива» Сухина также заходил в судейскую комнату перед матчем. Это запрещено регламентом.
    • Заседание по его делу состоится в пятницу, 16 апреля, в 12:00 мск.
    • «Спартак» также инициировал разбирательство в отношении главного арбитра встречи Кирилла Левникова.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:21
    Комментарии33
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      Рейтинг: +21

      Генрих121 4 минуты назад

      Журнашлюшки вбрасывают, навоз на вентилятор.. А школота давай его размазывать...Было ,не было, главное поумничать...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1924

      Алехсбургер. 9 минут назад

      Тошнит уже от вас..
      От всех.

      "
      Павел Городницкий
      @gorodnitskiy
      ·
      4h
      Честная таблица РПЛ:

      1. Великий и могучий Спартак Москва

      2-16. Жалкие заговорщики, сдыхли, ничтожества, мелкие командочки, крошечные существа, недостойные даже выходить на одно поле с феноменальными игроками великого Спартака."(с)

      1
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      Рейтинг: +834

      S.K.V. 12 минут назад

      Похоже в судейскую очередь была ........

      0
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      Рейтинг: +621

      vladimir63 13 минут назад

      есть разница ! притом очень большая ! Сухина заходил до матча !!! а Козловцев после матча !!!

      0
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      Рейтинг: +19906

      bset 23 минуты назад

      Ахахахаха. То есть сами заходили, но Локомотив уличили только потому, что видео было?) Чисто свинский поступок)) Уж раз сами заходили, промолчали бы.

      -1
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      Рейтинг: +6541

      житель СПб 27 минут назад

      Ну что же, чего то такого стоило ожидать... Уж очень настойчив был Спартак в требованиях наказать Локомотив. Ну и что теперь, наказали? Или и в этом - Зенит виноват? Вряд ли...

      2
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      Рейтинг: +3570

      AtticusFinch 30 минут назад

      Может у них VIP - туалет на стадионе сломался =))))))

      0
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      Рейтинг: +4331

      maygli 33 минуты назад

      М-да... а вы Спартак ругаете. А когда Спартак не играет, то и поговорить не о чем и не с кем. Ведь обо всех командах написали кто как сыграл. Но только в новостях со Спартаком больше всего обсуждений, где принимают участие болельщики всех команд. )))

      0
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      Рейтинг: +4331

      maygli 39 минут назад

      Не понятно для чего этого охранника там поставили. (Все входят, выходят кому не лень.) Думаю если его спросить он и сам не знает. Сказали стой тут, он и стоит. )

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      Рейтинг: +4331

      maygli 41 минуту назад

      Похоже там тотализатор у них. ))

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