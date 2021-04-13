Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    3 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?

    Рассмотрение дела Сухины перенесено на пятницу. Он уехал в командировку

    Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц объяснил, почему сегодня не рассматривалось дело начальника команды «Локомотива» Станислава Сухины.

    «Спартак» обратился по поводу Сухины. Мы получили вчера поздно данное обращение, порядка 22:00. По объективным причинам не могли своевременно уведомить, но выяснили, что он не в России и в командировке, а его присутствие обязательно на КДК.

    Направили запрос в департамент судейства, чтобы все судьи матча написали дополнительные рапорты по поводу присутствия Сухины в судейской. Обратились к «Спартаку» и «Локомотиву» о предоставлении дополнительных видеоматериалов из подтрибунных помещений.

    В связи с этим по согласованию с клубами выделили дело в отдельное производство и перенесли заседание на пятницу на 12:00», – сказал Григорьянц.

    • Сухина заходил в судейскую комнату перед матчем «Локо» – «Спартак», что запрещено регламентом.
    • В связи с этим «Спартак» также инициировал разбирательство в отношении главного арбитра встречи Кирилла Левникова.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:58
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8584

      NewLife 1 минуту назад

      Поехал оффшоры судьям регистрировать ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +435

      kliker 3 минуты назад

      Нет тела - нет дела!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20574

      silver29 18 минут назад

      А что без его личного присутствия не видно кто выходит от судей ? опять газовым душком прет ((((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3569

      AtticusFinch 29 минут назад

      Он уехал в командировку - наверное заранее в раздевалке Ростова решил спрятаться за неделю до матча, чтобы не видели как он туда заходит!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8584

      NewLife 59 минут назад

      "Он уехал прочь, на ночной электричке.
      С горя б закурить, да промокли все спички."
      Алена Апина про Сухину.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18273

      slavutiq70 1 час назад

      Сухине РФС не указ,,,Заходил , захожу и буду заходить,,,

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7265

      KPCCSPB > slavutiq70 36 минут назад

      Аутист, ты че мне с фейка кукарекаешь то?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7265

      KPCCSPB 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Свиньи, ну сколько можно реветь то, вы ставите под сомнения, а болеют ли мужики за сриптак, или одни плаксивые девочки.

      -7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101

      SpartakFirst064 > KPCCSPB 1 час назад

      Свинота здесь только ты,

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8584

      NewLife > KPCCSPB 1 час назад

      Ревешь пока здесь ты на всех ветках далеких от синита.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100

      Рыжий дьявол > KPCCSPB 1 час назад

      Глупый ты человек, однако,,,

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7265

      KPCCSPB > SpartakFirst064 39 минут назад

      Громче визжи, рыло, громче, весели страну

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7265

      KPCCSPB > NewLife 38 минут назад

      Да где такой цирк ещё увидеть можно, как армия петушков ревёт два дня. Вы настолько убогие, что писание сидя, спинаик спине, болелы сриптака.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7265

      KPCCSPB > Рыжий дьявол 36 минут назад

      Славик70, ты свои запятые, засунь в свою щель, и приседай, пока ещё громче визжать не будешь, как последние пару дней. С фейка хоть бы манеру писанины изменил, тут только один даун пишет вместо точек, запятые, да, аутист 50летний?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16904

      vladimir-7 1 час назад

      Ну и на что это "разбирательство" повлияет, ни на что. А вдруг это фотомонтаж.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14794

      derrik2000 > vladimir-7 1 час назад

      "А вдруг это фотомонтаж."

      Тогда Сухина выходил бы из судейской комнаты голый и с бабами!
      )))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16904

      vladimir-7 > derrik2000 1 час назад

      Так с бабами одобрямс.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14794

      derrik2000 > vladimir-7 1 час назад

      Так и я тоже.
      Вот тогда было бы понятно, ЗАЧЕМ он в судейскую заходил. )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27656

      oyabun 1 час назад

      Ну дали человеку подготовиться к вопросам, подтасовать факты и т.д. Чего непонятно? Как же вся эта гниль достала. Чем выше тем больше смердит..

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1474

      spam2009 1 час назад

      в пятницу окажется что он уже не работает в паровозне, причем с прошлой субботы

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84496
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru