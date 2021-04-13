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  • Рассмотрение дела Сухины перенесено на пятницу. Он уехал в командировку

Рассмотрение дела Сухины перенесено на пятницу. Он уехал в командировку

13 апреля 2021, 18:58
31

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц объяснил, почему сегодня не рассматривалось дело начальника команды «Локомотива» Станислава Сухины.

«Спартак» обратился по поводу Сухины. Мы получили вчера поздно данное обращение, порядка 22:00. По объективным причинам не могли своевременно уведомить, но выяснили, что он не в России и в командировке, а его присутствие обязательно на КДК.

Направили запрос в департамент судейства, чтобы все судьи матча написали дополнительные рапорты по поводу присутствия Сухины в судейской. Обратились к «Спартаку» и «Локомотиву» о предоставлении дополнительных видеоматериалов из подтрибунных помещений.

В связи с этим по согласованию с клубами выделили дело в отдельное производство и перенесли заседание на пятницу на 12:00», – сказал Григорьянц.

  • Сухина заходил в судейскую комнату перед матчем «Локо» – «Спартак», что запрещено регламентом.
  • В связи с этим «Спартак» также инициировал разбирательство в отношении главного арбитра встречи Кирилла Левникова.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Сухина Станислав
Комментарии (31)
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seth343
1618330719
Уже уехал.)))) Че не написали на сколько лет?
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spam2009
1618330809
в пятницу окажется что он уже не работает в паровозне, причем с прошлой субботы
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oyabun
1618331352
Ну дали человеку подготовиться к вопросам, подтасовать факты и т.д. Чего непонятно? Как же вся эта гниль достала. Чем выше тем больше смердит..
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vladimir-7
1618331480
Ну и на что это "разбирательство" повлияет, ни на что. А вдруг это фотомонтаж.
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slavа0508
1618332278
Сухине РФС не указ,,,Заходил , захожу и буду заходить,,,
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NewLife
1618332356
"Он уехал прочь, на ночной электричке. С горя б закурить, да промокли все спички." Алена Апина про Сухину.
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ArReal
1618334201
Он уехал в командировку - наверное заранее в раздевалке Ростова решил спрятаться за неделю до матча, чтобы не видели как он туда заходит!
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kliker
1618335745
Нет тела - нет дела!
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NewLife
1618335858
Поехал оффшоры судьям регистрировать ?
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maygli
1618341723
Как быстро ему командировочку заграничную оформили, чтоб молчал, пока не придумают как и что ему нужно говорить. Подозрительно всё это ещё больше становится.
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