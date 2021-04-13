Рассмотрение дела Сухины перенесено на пятницу. Он уехал в командировку

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц объяснил, почему сегодня не рассматривалось дело начальника команды «Локомотива» Станислава Сухины.

«Спартак» обратился по поводу Сухины. Мы получили вчера поздно данное обращение, порядка 22:00. По объективным причинам не могли своевременно уведомить, но выяснили, что он не в России и в командировке, а его присутствие обязательно на КДК.

Направили запрос в департамент судейства, чтобы все судьи матча написали дополнительные рапорты по поводу присутствия Сухины в судейской. Обратились к «Спартаку» и «Локомотиву» о предоставлении дополнительных видеоматериалов из подтрибунных помещений.

В связи с этим по согласованию с клубами выделили дело в отдельное производство и перенесли заседание на пятницу на 12:00», – сказал Григорьянц.