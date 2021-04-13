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Главные новости дня. «Локомотиву» могут присудить поражение в матче со «Спартаком», Нижний Новгород примет финал Кубка России

13 апреля 2021, 01:06
6

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Источник: «Бомбардир»
Комментарии (6)
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Ловкий Бубен
1618266614
Я же говорил ... Это часть плана, да чё там всем соперникам в оставшихся матчах технарь а Зениту три технаря в матчах с Краснодаром, Уфой и Ротором
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alp
1618298283
воо.. спартак в открытую начал добывать себе чемпионство в кабинетах.. херле.. на поле не получается, а медальку хочется..
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