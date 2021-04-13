Главные новости дня. «Локомотиву» могут присудить поражение в матче со «Спартаком», Нижний Новгород примет финал Кубка России

Роналду бросил футболку на газон после матча «Ювентус» – «Дженоа», а в раздевалке ударил кулаком по стене
Рангник подписал контракт с «Локомотивом». Он будет консультировать клуб
«Спартак» обвинил Гилерме в провоцировании болельщиков. Фанаты опубликовали видео с оскорбительными жестами вратаря
«Спартак» попросил ЭСК разобрать три эпизода с неназначенным пенальти в ворота «Локомотива»
Нижний Новгород примет финал Кубка России
Начальник команды «Локомотива» Сухина заходил в судейскую перед матчем со «Спартаком»
«Локомотиву» могут присудить поражение в дерби со «Спартаком» из-за появления Сухины в судейской
ЦСКА обыграл «Ротор», победив в третьем матче после назначения Олича
«Крылья Советов» установили рекорд ФНЛ, выиграв десять матчей подряд
«Барселона» впервые стала самым дорогим футбольным клубом мира по версии Forbes