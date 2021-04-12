⚡ «Локомотиву» могут присудить поражение в дерби со «Спартаком» из-за появления Сухины в судейской

«Локомотиву» грозит техническое поражение по итогам матча 25-го тура РПЛ против «Спартака».

Все зависит от того, как контрольно-дисциплинарный комитет РФС расценит действия начальника команды «Локомотива» Станислава Сухины.

Если его появление в судейское комнате перед дерби сочтут оказанием прямого или косвенного воздействия на официальных лиц матча с целью манипулирования результатом встречи, то победу «Локо» могут аннулировать и присудить команде поражение.