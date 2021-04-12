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  • ⚡ «Локомотиву» могут присудить поражение в дерби со «Спартаком» из-за появления Сухины в судейской

⚡ «Локомотиву» могут присудить поражение в дерби со «Спартаком» из-за появления Сухины в судейской

12 апреля 2021, 22:58
95

«Локомотиву» грозит техническое поражение по итогам матча 25-го тура РПЛ против «Спартака».

Все зависит от того, как контрольно-дисциплинарный комитет РФС расценит действия начальника команды «Локомотива» Станислава Сухины.

Если его появление в судейское комнате перед дерби сочтут оказанием прямого или косвенного воздействия на официальных лиц матча с целью манипулирования результатом встречи, то победу «Локо» могут аннулировать и присудить команде поражение.

  • В воскресенье «Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 2:0.
  • Спартаковцы попросили ЭСК РФС разобрать три эпизода с неназначенным пенальти в этом матче.
  • Также клуб обвинил главного арбитра дерби Кирилла Левникова в нарушении регламента и дисциплинарного кодекса, потребовав наказать его.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Сухина Станислав
Комментарии (95)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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almanev
1618258773
Ой, да ладно, вот если бы Локо играл с зинкой, тогда бы, конечно, присудили технарь.
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Свин-токсик
1618259691
Буду рад только из-за вскукареков с берегов Не-вы. А так же блеяния конского с ипподрома и скрежета с депо железнодорожного.
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Spirit_78
1618260260
ФК Нытьяк продолжает кабинетные войны. Этот зашкваренный со всех сторон ромбик не вызывает уже совершенно никакого уважения.
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Play
1618260262
Да, Локомотиву технарь, Левникову бан, ему ещё после Ротор - Ростов надо было пистон хороший вставлять, а не назначать на центральные матчи.
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paracetamol
1618261383
Ну-ну, не мытьем, так катаньем. Свинки не меняются. Сухина до матча зашел или после?
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Валерий2705
1618262678
Опять хрюшатня плачет. Если не поставят технарь, надо сниматься с чемпионата, срочно.
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Snek
1618274827
Ну Спартак не может на поле, так сейчас найдут выход через админ. ресурс, долго что ли...
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Aleksey!
1618284209
Смех. Забивайте с игры. Привыкли на пенальти выезжать.
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mamba9090909
1618289920
Вот в этом вся сущность Спартака. Они хотят убедить всех, что Промес лупил по воробьям, а Соболев бродил по полю, как заблудившийся в лесу, лишь потому, что Сухина зашёл в судейскую.))
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neveldomha
1618290698
Вот стараешься не называть, но после такого свины и есть свины.
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