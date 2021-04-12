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    ⚡ «Локомотиву» могут присудить поражение в дерби со «Спартаком» из-за появления Сухины в судейской

    «Локомотиву» грозит техническое поражение по итогам матча 25-го тура РПЛ против «Спартака».

    Все зависит от того, как контрольно-дисциплинарный комитет РФС расценит действия начальника команды «Локомотива» Станислава Сухины.

    Если его появление в судейское комнате перед дерби сочтут оказанием прямого или косвенного воздействия на официальных лиц матча с целью манипулирования результатом встречи, то победу «Локо» могут аннулировать и присудить команде поражение.

    • В воскресенье «Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 2:0.
    • Спартаковцы попросили ЭСК РФС разобрать три эпизода с неназначенным пенальти в этом матче.
    • Также клуб обвинил главного арбитра дерби Кирилла Левникова в нарушении регламента и дисциплинарного кодекса, потребовав наказать его.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    12.04.2021 22:58
    Комментарии41
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      Рейтинг: +951

      wobaekat 4 минуты назад

      Алло, Доменико, это Володька
      Вы вообще кроме нытья там тренируете что-то?

      0
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      Рейтинг: +12681

      JTherry > wobaekat 15 секунд назад

      кому Володька, а кому - Владимир Владимирович...)

      0
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      Рейтинг: +10521

      paracetamol 8 минут назад

      Ну-ну, не мытьем, так катаньем. Свинки не меняются. Сухина до матча зашел или после?

      0
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      Рейтинг: +18251

      slavutiq70 9 минут назад

      Если есть такой закон и он там действительно был,то так оно и должно быть,,,если нет то нет,,,Но на 90% будет штраф тыс эдак 500 000 и на этом замнут,,,

      2
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      Рейтинг: +12681

      JTherry 12 минут назад

      из судейской комнаты потянуло смрадом "давления" на Левникова...

      0
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      Рейтинг: +947

      moskowcity-petrv 14 минут назад

      Газпрём не позволят такому случиться

      1
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      Рейтинг: +4259

      maygli 18 минут назад

      Меня другое смущает, а чего все питерские так за Левникова впрягаются?

      1
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      Рейтинг: +10521

      paracetamol > maygli 7 минут назад

      Не за Левникова, он нам похр, лизал ботинки черным, а за ПРАВДУ!

      0
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      Рейтинг: +947

      moskowcity-petrv 20 минут назад

      Бывший судья Сухина,навестил друзей перед матчем.зачем)?соскучился может?врятли)!видимо последнее указание оставить

      0
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      Рейтинг: +4259

      maygli 20 минут назад

      Ну это всё муть конечно.

      0
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      Рейтинг: +41

      Свин-токсик 24 минуты назад

      Левников это пешка Газпром-ТВ, не более. Мы ещё на Карасёва посмотрим в матче Спартак-ЦСКА. Вот там будет жара судейская.

      3
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      Рейтинг: +1645

      Play 27 минут назад

      Да, Локомотиву технарь, Левникову бан, ему ещё после Ротор - Ростов надо было пистон хороший вставлять, а не назначать на центральные матчи.

      4
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      Рейтинг: -977

      СуперПАВ9 > Play 11 минут назад

      Не будет не какого технаря победа Локомотива заслужена полностью

      1
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