⚡ «Локомотиву» могут присудить поражение в дерби со «Спартаком» из-за появления Сухины в судейской

«Локомотиву» грозит техническое поражение по итогам матча 25-го тура РПЛ против «Спартака».
Все зависит от того, как контрольно-дисциплинарный комитет РФС расценит действия начальника команды «Локомотива» Станислава Сухины.
Если его появление в судейское комнате перед дерби сочтут оказанием прямого или косвенного воздействия на официальных лиц матча с целью манипулирования результатом встречи, то победу «Локо» могут аннулировать и присудить команде поражение.
- В воскресенье «Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 2:0.
- Спартаковцы попросили ЭСК РФС разобрать три эпизода с неназначенным пенальти в этом матче.
- Также клуб обвинил главного арбитра дерби Кирилла Левникова в нарушении регламента и дисциплинарного кодекса, потребовав наказать его.
Источник: «Р-Спорт»