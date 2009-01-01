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    Süddeutsche Zeitung: Рангник подписал контракт с «Локомотивом». Он будет консультировать клуб

    Бывший главный тренер «Шальке» и «Лейпцига» Ральф Рангник подписал контракт с «Локомотивом».

    По информации Süddeutsche Zeitung, 62-летний немец будет консультировать «Локомотив» по спортивным и структурным вопросам. Отмечается, что Рангник не намерен становиться главным тренером московского клуба.

    • 62-летний специалист побывал в воскресенье на дерби «Локомотив» – «Спартак» (2:0).
    • «Локомотив» идет на 3-м месте в РПЛ.

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    Источник: Süddeutsche Zeitung

    Süddeutsche Zeitung – крупнейшая ежедневная газета Германии. Основана в октябре 1945 года. Тираж – около 500 тысяч экземпляров.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1763

      FRZZ 10 минут назад

      Что-то в последнее время в России пошла мода на немецкие футбольные специалисты.

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