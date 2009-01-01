Süddeutsche Zeitung: Рангник подписал контракт с «Локомотивом». Он будет консультировать клуб

Что-то в последнее время в России пошла мода на немецкие футбольные специалисты.
Бывший главный тренер «Шальке» и «Лейпцига» Ральф Рангник подписал контракт с «Локомотивом».
По информации Süddeutsche Zeitung, 62-летний немец будет консультировать «Локомотив» по спортивным и структурным вопросам. Отмечается, что Рангник не намерен становиться главным тренером московского клуба.
Источник: Süddeutsche Zeitung
Süddeutsche Zeitung – крупнейшая ежедневная газета Германии. Основана в октябре 1945 года. Тираж – около 500 тысяч экземпляров.