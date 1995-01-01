Рангник приехал на матч «Локомотив» – «Спартак»

Если пригласил Локо. То там реально олени такие же как и были во главе.
Сёмин вёл команду, игра была, результаты - сменили.
Николич - 6 игр без поражений, игра идёт - смотрят другого.
Из-за бабла абсурд полный и плевать им на болельщиков и игру в целом.
Бывший главный тренер «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайма» Ральф Рангник будет присутствовать на матче 25-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».
Как пишет журналист Сергей Егоров, специалиста в Россию пригласил «Локо».
- Матч «Локомотив» – «Спартак» пройдет сегодня на «РЖД Арене». Начало – в 19:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.