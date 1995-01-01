Рангник приехал на матч «Локомотив» – «Спартак»

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +358

      Aleksey! 53 минуты назад

      Если пригласил Локо. То там реально олени такие же как и были во главе.
      Сёмин вёл команду, игра была, результаты - сменили.
      Николич - 6 игр без поражений, игра идёт - смотрят другого.
      Из-за бабла абсурд полный и плевать им на болельщиков и игру в целом.

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      Рейтинг: +475

      SuperNils 1 час назад

      Зачем эта новость? Всё равно никто не знает, кто он такой и всем плевать.

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      Рейтинг: +10380

      ilichkadr 2 часа назад

      Ну, приехал и что дальше?

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      Рейтинг: +2567

      Питерский князь > ilichkadr 1 час назад

      Дальше яйца не пускают. =))))
      Не пойдет он в Локо.
      Желаемое от действительности - это большая разница. Была попытка и я разочарован, что она провалилась, это я про АНЖИ с Это.о.
      Был бы прикольный клуб, соперник Зениту.

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      Рейтинг: +2836

      Semenycch 2 часа назад

      Типа, новый тренер свиней?

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      Рейтинг: +538

      Николай71 > Semenycch 2 часа назад

      Типа, ты тупой)) написано же пригласил Локо)))!!!
      Я не понимаю конечно что хочет в Локо начальники) Николич прекрасно все делает. Вот его бы в Спартак, если уволят из Локо!!!

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      Рейтинг: -51

      Землякруглая > Николай71 2 часа назад

      Типа, а зачем ему читать всю новость? Он спец по заголовкам, а дальше типа питорское логическое мышление включает. Гыгы

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