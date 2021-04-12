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    «Барселона» впервые стала самым дорогим футбольным клубом мира по версии Forbes

    Американский финансово-экономический журнал Forbes представил новый рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира.

    Первое место в списке впервые досталось «Барселоне», чью стоимость оценили в 4,76 миллиарда долларов.

    Вторым оказался мадридский «Реал» с показателем 4,75 миллиарда, замкнула тройку «Бавария» (4,215 млрд).

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    Источник: Forbes

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