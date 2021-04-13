«Барселона» впервые стала самым дорогим футбольным клубом мира по версии Forbes

Американский финансово-экономический журнал Forbes представил новый рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира.
Первое место в списке впервые досталось «Барселоне», чью стоимость оценили в 4,76 миллиарда долларов.
Вторым оказался мадридский «Реал» с показателем 4,75 миллиарда, замкнула тройку «Бавария» (4,215 млрд).
Топ-10 рейтинга Forbes:
- 1. «Барселона» (Испания) – 4,76 млрд;
- 2. «Реал» (Испания) – 4,75 млрд;
- 3. «Бавария» (Германия) – 4,215 млрд;
- 4. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 4,2 млрд;
- 5. «Ливерпуль» (Англия) – 4,1 млрд;
- 6. «Манчестер Сити» (Англия) – 4 млрд;
- 7. «Челси» (Англия) – 3,2 млрд;
- 8. «Арсенал» (Англия) – 2,8 млрд;
- 9. «ПСЖ» (Франция) – 2,5 млрд;
- 10. «Тоттенхэм» (Англия) – 2,3 млрд.
Источник: Forbes