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    Роналду бросил футболку на газон после матча «Ювентус» – «Дженоа»

    В матче 30-го тура Серии А «Ювентус» дома победил «Дженоа» со счетом 3:1.

    После финального свистка нападающий туринцев Криштиану Роналду снял футболку и бросил ее на газон.

    36-летнему португальцу не удалось забить «Дженоа». Именно с этим связал поступок футболиста главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло.

    Однако есть другая версия произошедшего. По информации журналиста Goal Ромео Агрести, Роналду обещал свою футболку болбою и с этой целью оставил ее на поле.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 10:28
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2615

      AZ 25 минут назад

      У него критические настали? Разбрасывается атрибутикой... Команда выиграла, а он все только о себе думает... Щас конечно же захейтят меня тут, фанатики этой подруги...

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      Рейтинг: +297

      Arrow10 > AZ 15 минут назад

      Просто он в этом сезоне сильно сдал , возраст все таки играет свое , вот он и бесится что у него теперь не всё получается как раньше.

      0
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      Рейтинг: +530

      dimar > AZ 4 минуты назад

      Однако есть другая версия произошедшего. По информации журналиста Goal Ромео Агрести, Роналду обещал свою футболку болбою и с этой целью оставил ее на поле.

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