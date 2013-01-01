Роналду бросил футболку на газон после матча «Ювентус» – «Дженоа»

В матче 30-го тура Серии А «Ювентус» дома победил «Дженоа» со счетом 3:1.

После финального свистка нападающий туринцев Криштиану Роналду снял футболку и бросил ее на газон.

36-летнему португальцу не удалось забить «Дженоа». Именно с этим связал поступок футболиста главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло.

Однако есть другая версия произошедшего. По информации журналиста Goal Ромео Агрести, Роналду обещал свою футболку болбою и с этой целью оставил ее на поле.