La Gazzetta dello Sport: Роналду после матча с «Дженоа» ударил кулаком по стене в раздевалке

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду был раздражен после матча 30-го тура Серии А против «Дженоа» (3:1), утверждает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, после финального свистка португалец пошел в раздевалку, где ударил кулаком по стене.

Неизвестно, что именно вызвало нервозность у 36-летнего футболиста. Возможно, это связано с тем, что ему не удалось забить, либо он недоволен неопределенностью со своим будущим.