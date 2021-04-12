La Gazzetta dello Sport: Роналду после матча с «Дженоа» ударил кулаком по стене в раздевалке

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду был раздражен после матча 30-го тура Серии А против «Дженоа» (3:1), утверждает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, после финального свистка португалец пошел в раздевалку, где ударил кулаком по стене.
Неизвестно, что именно вызвало нервозность у 36-летнего футболиста. Возможно, это связано с тем, что ему не удалось забить, либо он недоволен неопределенностью со своим будущим.
- Также Роналду бросил футболку «Ювентуса» на газон по окончании игры с «Дженоа».
- Есть версия, что форвард обещал свою майку болбою и с этой целью оставил ее на поле.
Источник: La Gazzetta dello Sport