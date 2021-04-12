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    La Gazzetta dello Sport: Роналду после матча с «Дженоа» ударил кулаком по стене в раздевалке

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду был раздражен после матча 30-го тура Серии А против «Дженоа» (3:1), утверждает La Gazzetta dello Sport.

    По информации источника, после финального свистка португалец пошел в раздевалку, где ударил кулаком по стене.

    Неизвестно, что именно вызвало нервозность у 36-летнего футболиста. Возможно, это связано с тем, что ему не удалось забить, либо он недоволен неопределенностью со своим будущим.

    • Также Роналду бросил футболку «Ювентуса» на газон по окончании игры с «Дженоа».
    • Есть версия, что форвард обещал свою майку болбою и с этой целью оставил ее на поле.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 20:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +135

      lipatov32 23 минуты назад

      И сходил по большому! Как вы задрали с этими новостями. Повязку бросил, стенку ударил.....

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