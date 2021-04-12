Маркиньос пропустит ответный матч 1/4 финала ЛЧ с «Баварией»

Капитан «ПСЖ» Маркиньос не сыграет в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» из-за травмы голеностопа.

По информации Le Parisien, 26-летний защитник не успел восстановиться после повреждения, полученного в первом матче 1/4 финала ЛЧ. Бразилец не принял участия в сегодняшней тренировке «ПСЖ»