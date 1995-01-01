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    Николич – Тедеско: «Каждый может думать и говорить что угодно»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал комментарий после матча со «Спартаком» (2:0).

    «Хочу поздравить команду с еще одной победой. Это восьмая победа подряд, цель была взять три очка. Сейчас надо двигаться дальше, восстановиться и думать о матче с «Ростовом». Хочу поблагодарить болельщиков, отличная поддержка. Очень важно, что мы не пропустили гол.

    Тедеско сказал, что «Спартак» контролировал матч? Каждый может думать и говорить что угодно, но факт – мы выиграли восемь матчей подряд, забиваем и не пропускаем. Можно играть по-разному, и мы справляемся. Контратаки опасные есть, есть идеи как справляться с прессингом. Справляемся и с теми, кто играет глубоко в обороне», – сказал Николич.

    • «Локо» выиграл шесть матчей подряд в РПЛ, еще дважды – в Кубке России.
    • Команда идет на третьем месте в чемпионате. Отставание от «Спартака» – одно очко.

    Тедеско: «Не знаю, что скажет Николич, но «Спартак» контролировал игру»

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    Источник: «Чемпионат»

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