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  • Николич – Тедеско: «Каждый может думать и говорить что угодно»

Николич – Тедеско: «Каждый может думать и говорить что угодно»

12 апреля 2021, 00:34
11

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал комментарий после матча со «Спартаком» (2:0).

«Хочу поздравить команду с еще одной победой. Это восьмая победа подряд, цель была взять три очка. Сейчас надо двигаться дальше, восстановиться и думать о матче с «Ростовом». Хочу поблагодарить болельщиков, отличная поддержка. Очень важно, что мы не пропустили гол.

Тедеско сказал, что «Спартак» контролировал матч? Каждый может думать и говорить что угодно, но факт – мы выиграли восемь матчей подряд, забиваем и не пропускаем. Можно играть по-разному, и мы справляемся. Контратаки опасные есть, есть идеи как справляться с прессингом. Справляемся и с теми, кто играет глубоко в обороне», – сказал Николич.

  • «Локо» выиграл шесть матчей подряд в РПЛ, еще дважды – в Кубке России.
  • Команда идет на третьем месте в чемпионате. Отставание от «Спартака» – одно очко.

Тедеско: «Не знаю, что скажет Николич, но «Спартак» контролировал игру»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Николич Марко Тедеско Доменико
Комментарии (11)
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ab15488
1618193253
Прагматичная победа локо. Напоминает бердыевский рубин. С приходом промеса у Спартака стала одна из самых опасных групп атаки, поэтому, раз локо победил, значит николич все правильно сделал. Вообще, по моему, николич справляется не хуже палыча. Во всяком случае у палыча смолов деградировал капитально, а тут мы вдруг вспомнили, что он умел когда то голы забивать
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житель СПб
1618199291
Соглашусь с Николичем! Мое мнение о нем, как о тренере, начинает серьезно меняться к лучшему.
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vladimir-7
1618204092
М. Николич отличный тренер и главное команда его понимает и всё делает как было задумано и рассмотрено на тренировке и перед игрой, поэтому Николич спокоен, любуется футболом и доволен результатом.
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paracetamol
1618209924
Позор Тардеско, свиней в ФНЛ!
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alp
1618210877
спартак вообще ничего не контролировал.. локо грамотно разобрался с ним на всем поле.. чуть больше мысли и помастеровитей напы, и спам был был бы разгромлен..
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Вомбат
1618211680
Спартак, может быть, игру и не контролировал, но играл лучше, особенно будучи в меньшинстве (на самом деле после замены бесполезного вчера Соболева). Конечно, если бы вместо Камано и Смолова были бы Мбаппе и Бензема, Спартак был бы вообще разгромлен, но и двое форвардов Локо сыграли вчера на своем лучшем уровне.
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edw7777
1618239172
Похоже наш чемпионат нашёл наконец очень сильного иностранного тренера!
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