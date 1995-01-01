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    Тедеско: «Не знаю, что скажет Николич, но «Спартак» контролировал игру»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что его команда контролировала игру с «Локомотивом».

    • «Спартак» проиграл со счетом 0:2.
    • В концовке первого тайма красную карточку получил Айртон.
    • Отставание от «Зенита» – семь очков.

    «Не знаю, что скажет Николич, но мы контролировали игру. Во втором тайме мы не прессинговали так высоко, как в первом, но суть не в этом. Нам нравится играть, владея мячом, мы много выиграли, сажая соперника в глухую оборону.

    Что касается фола Айртона, надо посмотреть момент. Но мы не проиграли из-за него, мы проиграли всей командой. Он хорошо играл в первом тайме, если ошибся – то абсолютно не нарочно. Надо смотреть, кто вместо него сыграет в следующем матче. Не только он его пропустит, будем с этим справляться», – сказал Тедеско.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +20607

      DOCTOR PENALTY 35 минут назад

      Контролюй не контролюй всё-равно получишь... дырку от бублика. Сегодня у Тедеско должна быть минута молчания, просрали игру, нечего слюной брызгать.

      0
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      Рейтинг: +140

      вальтер79 38 минут назад

      николич хотя бы ныть не будет как ты чудо немецкое

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10458

      paracetamol 41 минуту назад

      «Спартак» контролировал игру, а Локо забивал. Вот и весь сказ!

      2
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      Рейтинг: -1005

      СуперПАВ9 44 минуты назад

      Спартак не мог очко свое контралировать не то что игру. Побеждает тот кто забивает голы!!!

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