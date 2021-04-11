Тедеско: «Не знаю, что скажет Николич, но «Спартак» контролировал игру»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что его команда контролировала игру с «Локомотивом».

«Спартак» проиграл со счетом 0:2.

В концовке первого тайма красную карточку получил Айртон .

. Отставание от «Зенита» – семь очков.

«Не знаю, что скажет Николич, но мы контролировали игру. Во втором тайме мы не прессинговали так высоко, как в первом, но суть не в этом. Нам нравится играть, владея мячом, мы много выиграли, сажая соперника в глухую оборону.

Что касается фола Айртона, надо посмотреть момент. Но мы не проиграли из-за него, мы проиграли всей командой. Он хорошо играл в первом тайме, если ошибся – то абсолютно не нарочно. Надо смотреть, кто вместо него сыграет в следующем матче. Не только он его пропустит, будем с этим справляться», – сказал Тедеско.