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  • Тедеско: «Не знаю, что скажет Николич, но «Спартак» контролировал игру»

Тедеско: «Не знаю, что скажет Николич, но «Спартак» контролировал игру»

11 апреля 2021, 22:41
15

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что его команда контролировала игру с «Локомотивом».

  • «Спартак» проиграл со счетом 0:2.
  • В концовке первого тайма красную карточку получил Айртон.
  • Отставание от «Зенита» – семь очков.

«Не знаю, что скажет Николич, но мы контролировали игру. Во втором тайме мы не прессинговали так высоко, как в первом, но суть не в этом. Нам нравится играть, владея мячом, мы много выиграли, сажая соперника в глухую оборону.

Что касается фола Айртона, надо посмотреть момент. Но мы не проиграли из-за него, мы проиграли всей командой. Он хорошо играл в первом тайме, если ошибся – то абсолютно не нарочно. Надо смотреть, кто вместо него сыграет в следующем матче. Не только он его пропустит, будем с этим справляться», – сказал Тедеско.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (15)
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paracetamol
1618170851
«Спартак» контролировал игру, а Локо забивал. Вот и весь сказ!
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вальтер79
1618171006
николич хотя бы ныть не будет как ты чудо немецкое
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DOCTOR PENALTY
1618171184
Контролюй не контролюй всё-равно получишь... дырку от бублика. Сегодня у Тедеско должна быть минута молчания, просрали игру, нечего слюной брызгать.
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житель СПб
1618199184
Не соглашусь. Контролирует тот, кто получает результат. Например, команда, опустившая руки, проигрывая 3:0, и затем проигрывает 8:0 - тоже может сказать, что "игру контролировала". Только кому такой контроль нужен?
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Ганнибал Лектор
1618201506
Надо играть, а не контролировать. Мне почему-то вспомнился старый фильм "Криминальное чтиво". Напрашивается параллель, что Марселос тоже контролировал, как его в зад дерёт пе*ик из магазина. Сомневаюсь, что это доставило ему удовольствие...
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Дядя Серёжа
1618201781
.Учёт и контроль, повсеместный, всеобщий, универсальный - в этом суть социалистического преобразования... В.И. Ленин
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vladimir-7
1618204382
Команда весь матч контролировала, как ей забивает соперник.
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serppion
1618223125
Так хреновый боксер контролирует своим глазом кулаки соперника. Гы-гы.
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Mister_Tomsk
1618229881
как говорил мой тренер, когда знал, что нам не хватает физухи из-за разных причин, можно отдать полный контроль игры, но победить.
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ivany4
1618239477
Судя по статистике матча - да. Но это лишь зрелищная часть. Результат дают забитые мячи. И Тед прав, игра сыграна, надо думать о следующей.
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