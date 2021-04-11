Серия А. «Аталанта» победила «Фиорентину» в матче с пятью голами, Миранчук вышел на 86-й

По ходу Леха не прижился. И мог бы играть и прогрессировать а вместо этого пшик. И в сборной ничего не показал. Я когда он еще уезжал привел пример Димы Сычева. уехал на пике формы и сел за спину Дрогба , который был еще лучше. Потом уже никогда не вышел на уровень который был до отъезда. Конечно денег заработал, футболками пару раз с уважаемыми людьми поменялся. Но в этом ли футбольное счастье..
«Аталанта» на выезде обыграла «Фиорентину» в матче 30-го тура чемпионата Италии – 3:2.
В составе гостей дубль сделал Дуван Сапата, а победный гол с пенальти забил Йосип Иличич. Россиянин Алексей Миранчук вышел на замену на 86-й минуте встречи.
«Аталанта» набрала 61 очко и занимает четвертое место в таблице. «Фиорентина» идет на 15-й строчке (30 очков).
Чемпионат Италии. Серия А. 30-й тур
Фиорентина – Аталанта – 2:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Сапата, 13; 0:2 – Сапата, 40; 1:2 – Влахович, 57; 2:2 – Влахович, 66; 2:3 – Иличич, 70 (с пенальти).