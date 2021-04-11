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    Серия А. «Аталанта» победила «Фиорентину» в матче с пятью голами, Миранчук вышел на 86-й

    «Аталанта» на выезде обыграла «Фиорентину» в матче 30-го тура чемпионата Италии – 3:2.

    В составе гостей дубль сделал Дуван Сапата, а победный гол с пенальти забил Йосип Иличич. Россиянин Алексей Миранчук вышел на замену на 86-й минуте встречи.

    «Аталанта» набрала 61 очко и занимает четвертое место в таблице. «Фиорентина» идет на 15-й строчке (30 очков).

    Чемпионат Италии. Серия А. 30-й тур

    Фиорентина – Аталанта – 2:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Сапата, 13; 0:2 – Сапата, 40; 1:2 – Влахович, 57; 2:2 – Влахович, 66; 2:3 – Иличич, 70 (с пенальти).

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.04.2021 23:43
    Комментарии4
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      Рейтинг: +831

      Красногорск_Фан 1 час назад

      По ходу Леха не прижился. И мог бы играть и прогрессировать а вместо этого пшик. И в сборной ничего не показал. Я когда он еще уезжал привел пример Димы Сычева. уехал на пике формы и сел за спину Дрогба , который был еще лучше. Потом уже никогда не вышел на уровень который был до отъезда. Конечно денег заработал, футболками пару раз с уважаемыми людьми поменялся. Но в этом ли футбольное счастье..

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      Рейтинг: +20615

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Сегодня братья Миранчуки вышли синхронно на замену, но в этом и вся радость - всего-то на 5 мин.

      2
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      Рейтинг: +1370

      koli4ka 1 час назад

      благодаря выходу на поле Леши Миранчука Аталанта таки вырвала победу у Фиоры Алекса Кокорина!!!Ай,да наши ребятушки!!!

      1
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      Рейтинг: +437

      kosmonaft 1 час назад

      а какая реклама была фиорентина какорина против аталанты миранчука матч тв рассмешил конечно один на 5 минут вышел второго в италии вообще ещё не видели он как неуловимый джо

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