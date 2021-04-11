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  • Серия А. «Аталанта» победила «Фиорентину» в матче с пятью голами, Миранчук вышел на 86-й

Серия А. «Аталанта» победила «Фиорентину» в матче с пятью голами, Миранчук вышел на 86-й

11 апреля 2021, 23:43
6

«Аталанта» на выезде обыграла «Фиорентину» в матче 30-го тура чемпионата Италии – 3:2.

В составе гостей дубль сделал Дуван Сапата, а победный гол с пенальти забил Йосип Иличич. Россиянин Алексей Миранчук вышел на замену на 86-й минуте встречи.

«Аталанта» набрала 61 очко и занимает четвертое место в таблице. «Фиорентина» идет на 15-й строчке (30 очков).

Чемпионат Италии. Серия А. 30-й тур

Фиорентина – Аталанта – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Сапата, 13; 0:2 – Сапата, 40; 1:2 – Влахович, 57; 2:2 – Влахович, 66; 2:3 – Иличич, 70 (с пенальти).

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Фиорентина Аталанта Миранчук Алексей Сапата Дуван Влахович Душан
Комментарии (6)
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kosmonaft
1618174135
а какая реклама была фиорентина какорина против аталанты миранчука матч тв рассмешил конечно один на 5 минут вышел второго в италии вообще ещё не видели он как неуловимый джо
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koli4ka
1618174336
благодаря выходу на поле Леши Миранчука Аталанта таки вырвала победу у Фиоры Алекса Кокорина!!!Ай,да наши ребятушки!!!
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DOCTOR PENALTY
1618174403
Сегодня братья Миранчуки вышли синхронно на замену, но в этом и вся радость - всего-то на 5 мин.
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Красногорск_Фан
1618175067
По ходу Леха не прижился. И мог бы играть и прогрессировать а вместо этого пшик. И в сборной ничего не показал. Я когда он еще уезжал привел пример Димы Сычева. уехал на пике формы и сел за спину Дрогба , который был еще лучше. Потом уже никогда не вышел на уровень который был до отъезда. Конечно денег заработал, футболками пару раз с уважаемыми людьми поменялся. Но в этом ли футбольное счастье..
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Dr.Metal
1618197374
А ещё про Ювентус изначально речь шла. Надо было по пути Головина идти туда, где 100% будешь играть
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zigbert
1618295934
Сапата и Влахович - вот главные действующие лица в этом матче.
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