Павлюченко: «Черчесов-тренер настроил в «Спартаке» дисциплину и атмосферу, авторитетов для него не было. Не справлялся игрок – в дубль»

Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко вспомнил время работы в команде Станислава Черчесова. Он тренировал москвичей с 2007 по 2008 год.

«Поражение от «Локомотива» в 2007 году в итоге стоило нам важных очков в борьбе за титул, хотя мы с Саламычем, конечно, сами упустили чемпионство за два тура до конца. В сезоне 2007 года мы выглядели сильнее «Зенита». Да, в дерби не могли обыграть ЦСКА, но смотрелись солидно и забирали свои очки в других матчах. Станислав Саламыч настроил дисциплину и атмосферу: Саламыч ставил задачу, а авторитетов перед ним не существовало. Не справлялся – уходил в дубль.

Так случилось со мной, Егором Титовым, Моцартом и Максимом Калиниченко. Егор, правда, не вернулся, а мы в дубле перегрузились – меня вообще прорвало, забивал почти в каждой игре. В последних турах того сезона мы играли без Дмитрия Торбинского: Димка проспал установку, опоздал на несколько минут, а Саламыч – гордый максималист – не поставил его в состав. Мы сыграли вничью в Раменском, «Зенит» победил – и всe! Нас опередили.

Мы слегка злились на Саламыча. Тем составом команда много побеждала, шла к чемпионству, а из-за отсутствия Димки нить прервалась, схема нарушилась. Саламыч мог закрыть на это глаза за два тура до конца, и если сейчас у него спросить – возможно, он бы и не убрал Димку, одного из лучших левых полузащитников лиги, который отдавал много голевых передач. Понятно, ему мы этого не говорили, но когда ехали из Раменского на базу, сидели с Димкой на заднем ряду и обсуждали: «Как же обидно получилось», – рассказал Павлюченко.