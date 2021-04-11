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  • Павлюченко: «Черчесов-тренер настроил в «Спартаке» дисциплину и атмосферу, авторитетов для него не было. Не справлялся игрок – в дубль»

Павлюченко: «Черчесов-тренер настроил в «Спартаке» дисциплину и атмосферу, авторитетов для него не было. Не справлялся игрок – в дубль»

11 апреля 2021, 11:39
6

Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко вспомнил время работы в команде Станислава Черчесова. Он тренировал москвичей с 2007 по 2008 год.

«Поражение от «Локомотива» в 2007 году в итоге стоило нам важных очков в борьбе за титул, хотя мы с Саламычем, конечно, сами упустили чемпионство за два тура до конца. В сезоне 2007 года мы выглядели сильнее «Зенита». Да, в дерби не могли обыграть ЦСКА, но смотрелись солидно и забирали свои очки в других матчах. Станислав Саламыч настроил дисциплину и атмосферу: Саламыч ставил задачу, а авторитетов перед ним не существовало. Не справлялся – уходил в дубль.

Так случилось со мной, Егором Титовым, Моцартом и Максимом Калиниченко. Егор, правда, не вернулся, а мы в дубле перегрузились – меня вообще прорвало, забивал почти в каждой игре. В последних турах того сезона мы играли без Дмитрия Торбинского: Димка проспал установку, опоздал на несколько минут, а Саламыч – гордый максималист – не поставил его в состав. Мы сыграли вничью в Раменском, «Зенит» победил – и всe! Нас опередили.

Мы слегка злились на Саламыча. Тем составом команда много побеждала, шла к чемпионству, а из-за отсутствия Димки нить прервалась, схема нарушилась. Саламыч мог закрыть на это глаза за два тура до конца, и если сейчас у него спросить – возможно, он бы и не убрал Димку, одного из лучших левых полузащитников лиги, который отдавал много голевых передач. Понятно, ему мы этого не говорили, но когда ехали из Раменского на базу, сидели с Димкой на заднем ряду и обсуждали: «Как же обидно получилось», – рассказал Павлюченко.

  • Черчесов покинул «Спартак» после вылета из Лиги чемпионов от киевского «Динамо».
  • После 2-го места в 2007 году «Спартак» взял чемпионат только через 10 лет.
  • Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия Спартак Павлюченко Роман Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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paracetamol
1618135286
Если Саламыч такой умный, за что же его выперли?
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NewLife
1618135330
Форелевод был самодуром, самодуром остался. Гнать его из сборной.
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PahaSpartak
1618136657
Этот мутант развалил Спартак на 10 лет вперёд. И сборную тормозит. Он просто непрофессионал. Самодур и дилетант. Его место на стройке, бригадиром, в лучшем случае. Страшно себе представить, что будет, если Черчесова поставят главным тренером
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ViktorMG1953
1618146226
Я хорошо помню как Спартак при Черчесове претендовал на чемпионство, но команда его откровенно слила.
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Hektor 84
1618149131
Этого лысого придурка давно пора из сборной гнать! И назначение его в Спартак было ошибкой!
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