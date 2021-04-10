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    Федотов: «Активность на бровке – это борьба со стрессом. Если буду сидеть на месте, это меня убьет»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов объяснил свое поведение в технической зоне. Так он борется со стрессом.

    «Доменико Тедеско скачет как кузнечик? И я скачу. Это моя борьба со стрессом. Если я буду сидеть на месте, это меня убьет. Убьет 100%. Мне нужно двигаться и метаться, так я легче освобождаюсь от стресса. Мне очень тяжело сидеть в кресле. Я тоже попадался на своей эмоциональности с теми же дисквалификациями. Но это надо принять. Я пытаюсь становиться лучше, но это эмоции.

    И никакого осуждения в этом отношении у меня к Тедеско нет, я его понимаю, с ним происходит то же самое. В одном из матчей его показывали за стеклом, было видно, насколько ему сложно находиться в этом замкнутом пространстве вне команды. Возьмите Диего Симеоне, когда он отбывал дисквалификацию, это же лев в клетке. Такое поведение не позерство, так человеку проще переносить стресс», – сказал Федотов.

    • Тренер работает в Сочи с 2019 года.
    • «Сочи» идет в РПЛ 7-м.
    • Ближайший соперник – «Зенит».

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    Источник: «Р-Спорт»

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