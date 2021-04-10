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  • Федотов: «Активность на бровке – это борьба со стрессом. Если буду сидеть на месте, это меня убьет»

Федотов: «Активность на бровке – это борьба со стрессом. Если буду сидеть на месте, это меня убьет»

10 апреля 2021, 20:15
2

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов объяснил свое поведение в технической зоне. Так он борется со стрессом.

«Доменико Тедеско скачет как кузнечик? И я скачу. Это моя борьба со стрессом. Если я буду сидеть на месте, это меня убьет. Убьет 100%. Мне нужно двигаться и метаться, так я легче освобождаюсь от стресса. Мне очень тяжело сидеть в кресле. Я тоже попадался на своей эмоциональности с теми же дисквалификациями. Но это надо принять. Я пытаюсь становиться лучше, но это эмоции.

И никакого осуждения в этом отношении у меня к Тедеско нет, я его понимаю, с ним происходит то же самое. В одном из матчей его показывали за стеклом, было видно, насколько ему сложно находиться в этом замкнутом пространстве вне команды. Возьмите Диего Симеоне, когда он отбывал дисквалификацию, это же лев в клетке. Такое поведение не позерство, так человеку проще переносить стресс», – сказал Федотов.

  • Тренер работает в Сочи с 2019 года.
  • «Сочи» идет в РПЛ 7-м.
  • Ближайший соперник – «Зенит».

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи Тедеско Доменико
Комментарии (2)
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Plyash
1618081240
Молодец Федотов,это хорошо,когда у тебя,как и у Теда,шило в заднице.Смотреть на какого-нибудь флегматика нудно и скучно,а у вас с Тедом что не игра - то спектакль!
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житель СПб
1618087205
Приму к сведению. Буду меньше ругаться на Тедеско.
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