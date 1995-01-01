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    Бундеслига. «Бавария» упустила победу над «Унионом», «Лейпциг» разгромил «Вердер» и другие результаты

    Лидер чемпионата Германии «Бавария» сыграла вничью с берлинским «Унионом». У мюнхенцев забил Джамал Мусиала.

    Ближайший преследователь «Баварии» «Лейпциг» разгромил «Вердер» и сократил отрыв от лидера до пяти очков.

    Форвард «Лейпцига» Александр Сорлот в последних пяти играх Бундеслиги поучаствовал в шести голах.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 28-й тур

    Айнтрахт – Вольфсбург – 4:3 (2:1)

    Голы: 0:1 – Баку, 6; 1:1 – Камада, 8; 2:1 – Йович, 27; 2:2 – Вегхорст, 46; 3:2 – Силва, 54; 4:2 – Дурм, 61; 4:3 – Тута, 85 (в свои ворота).

    Бавария – Унион – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мусиала, 68; 1:1 – Ингвартсен, 86.

    Вердер – Лейпциг – 1:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Ольмо, 23; 0:2 – Сорлот, 32; 0:3 – Сорлот, 41; 1:3 – Рашица, 61 (с пенальти); 1:4 – Забитцер, 63.

    Герта – Боруссия М – 2:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Аскасибар, 23; 1:1 – Плеа, 27; 1:2 – Штиндль, 38 (с пенальти); 2:2 – Кордоба, 49.

    Удаления: нет – Зоммер, 13.

    Календарь Бундеслиги

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +133

      teodogat 1 час назад

      Как можно держать таких пусть даже и резервистов в клубе с такими традициями, надо немножко себя уважать чтобы такой зоопарк в состав приглашать. Больше половины команды *****т.е с черным цветом кожи, надеюсь никого не обидел, а то все их в ж.. целовать уже готовы, так хоть бы немножко играли, они даже и бегать не хотят, этот 23-й Скотт кажется, когда Унион бросает из аута, стоит плечом к плечу с соперником, потом отпускает его на 2 метра от себя спокойно, тот входит в штрафную, пасует, там перед воротами еще один олень с сербской фамилией не может никакого сопротивления оказать нападающему Униона подрезать мяч в ворота. Сане тоже 100 милионное г.вно, бегает, беспомощный, пользы как от козла молока, и в сборной с Македонией даже ничего показать не может. Набирают всякую шваль в состав, а потом хотят ПСЖ обыгрывать

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