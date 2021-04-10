Бундеслига. «Бавария» упустила победу над «Унионом», «Лейпциг» разгромил «Вердер» и другие результаты

Лидер чемпионата Германии «Бавария» сыграла вничью с берлинским «Унионом». У мюнхенцев забил Джамал Мусиала.

Ближайший преследователь «Баварии» «Лейпциг» разгромил «Вердер» и сократил отрыв от лидера до пяти очков.

Форвард «Лейпцига» Александр Сорлот в последних пяти играх Бундеслиги поучаствовал в шести голах.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 28-й тур

Айнтрахт – Вольфсбург – 4:3 (2:1)

Голы: 0:1 – Баку, 6; 1:1 – Камада, 8; 2:1 – Йович, 27; 2:2 – Вегхорст, 46; 3:2 – Силва, 54; 4:2 – Дурм, 61; 4:3 – Тута, 85 (в свои ворота).

Бавария – Унион – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Мусиала, 68; 1:1 – Ингвартсен, 86.

Вердер – Лейпциг – 1:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Ольмо, 23; 0:2 – Сорлот, 32; 0:3 – Сорлот, 41; 1:3 – Рашица, 61 (с пенальти); 1:4 – Забитцер, 63.

Герта – Боруссия М – 2:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Аскасибар, 23; 1:1 – Плеа, 27; 1:2 – Штиндль, 38 (с пенальти); 2:2 – Кордоба, 49.

Удаления: нет – Зоммер, 13.

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